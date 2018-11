El británico citó unos emails internos de Facebook tomados de la ahora desaparecida empresa de software estadounidense Six4Three, los cuales afirmarían que un ingeniero de la red social notificó a la empresa en octubre de 2014 que direcciones IP rusas estaban accediendo “diariamente a tres mil millones de puntos de información” en la red, informó CNN.

El parlamentario preguntó a Richard Allan, vicepresidente de Facebook: “si direcciones IP rusas estaban descargando una enorme cantidad de datos de la plataforma”. Sin respuesta inmediata, la compañía aseguró después que los correos electrónicos a los que se refería Collins fueron sacados de contexto.

“Los ingenieros que habían señalado estas preocupaciones iniciales posteriormente investigaron más a fondo y no encontraron evidencia de actividad rusa específica”, dijo la empresa en un comunicado transmitido a la AFP.

Facebook no dejó claro si sus ingenieros no encontraron ninguna prueba de actividad sospechosa o si esa actividad no podía vincularse directamente con Rusia.

Fuentes de CNET confirmaron que fue un tribunal de California el que impidió que los documentos se publicaran de inmediato, debido a que exigió a la red social responder en el transcurso de la semana por qué deberían permanecer sellados.

También se espera que la compañía de Zuckerberg presente un breve informe sobre las consecuencias de que Collins haya pedido los documentos a Six4Three, a pesar de que la orden judicial de los Estados Unidos prohíbe su divulgación, incluidas las cuestiones que pueden plantearse en virtud de la Constitución de ese país.