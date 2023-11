Los celulares iPhone son de los dispositivos más vendidos en el mundo, pues su calidad, la facilidad de uso y la cámara que tienen, entre otros, hacen que sean equipos muy apetecidos, pese al alto costo que tienen.

Sin embargo, estos celulares, en todos sus modelos, tienen una falla en particular y es el tema de la batería, ya que después de un tiempo esta no dura tanto y por eso los usuarios tienen que llevar todo el tiempo el cargador para no quedar incomunicados.

Pese a los esfuerzos de la compañía norteamericana por mejorar este tema con cada lanzamiento, lo cierto es que aún no han podido solucionar el problema y, aunque cambien el puerto de carga, el cable y más, los usuarios siguen reportando problemas.

Ante esto, lo más recomendable es cambiar la batería cuando comience a fallar, ya que con esto, los celulares quedarán prácticamente como nuevos y le evitarán el gran gasto de comprar otro celular.

Cuándo se debe cambiar la batería del iPhone

Tal como explicó el medio Computer Hoy, que es experto en tecnología de celulares y computadores, hay cuatro síntomas principalmente que dejan saber cuándo se debería cambiar la batería, los cuales son:

Celular se descarga rápido: el síntoma más común es que a los dispositivos se les baja la batería de forma muy rápida, por lo que en cuestión de 4 o 5 horas, ya toca volver a conectarlo para que quede al 100 %.

el síntoma más común es que a los dispositivos se les baja la batería de forma muy rápida, por lo que en cuestión de 4 o 5 horas, ya toca volver a conectarlo para que quede al 100 %. Porcentaje de vida de batería: al entrar a ‘configuración’ y buscar la opción ‘batería’, aparece el porcentaje de vida que esta tiene, así que si está en menos del 80 %, es necesario cambiarla para que esta dure muchas más horas.

al entrar a ‘configuración’ y buscar la opción ‘batería’, aparece el porcentaje de vida que esta tiene, así que si está en menos del 80 %, es necesario cambiarla para que esta dure muchas más horas. Sobrecalentamiento del iPhone: cuando el equipo comienza a calentarse con facilidad, solo con el hecho de tenerlo en el bolsillo o al cargarlo, es importante cambiar la pila urgentemente, ya que puede significar que la batería se infló y hay riesgo de que explote.

cuando el equipo comienza a calentarse con facilidad, solo con el hecho de tenerlo en el bolsillo o al cargarlo, es importante cambiar la pila urgentemente, ya que puede significar que la batería se infló y hay riesgo de que explote. iPhone se apaga o se reinicia: si cuando está usando el dispositivo, este de la nada se apaga y comienza una pantalla a cargar, es señal de que la batería ya tiene una falla importante y por eso es necesario cambiarla, porque si no le seguirá ocurriendo.

Dónde y cuánto cuesta cambiar la batería del iPhone

Este es un procedimiento delicado que debe hacerse con expertos para que el dispositivo quede lo mejor posible, así que es importante que lo lleve a un distribuidor autorizado como Mac Center y iShop.

El cambio de batería, en estos establecimientos, para los iPhone X, 11, 12 y 13 tiene un valor de 370.000 pesos, mientras que del 14 y 15 tiene un costo de 380.000 pesos, según explicó la página de iShop.

