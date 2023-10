Los iPhone son de los celulares que más se usan en el mundo, ya que pese al alto costo que tienen, ofrecen varias funciones que benefician a los usuarios en sus labores del día a día gracias a la cámara, la rapidez con la que funciona, las características que cuenta y más.

(Ver también: Confirman en qué condiciones puede explotar un celular que está siendo cargado)

Sin embargo, el iPhone 15, por ejemplo, en todas sus versiones (normal, Plus, pro y Pro Max), ha tenido varios inconvenientes desde su lanzamiento a principios de septiembre, una situación que no es muy común en los dispositivos de Apple.

Por ejemplo, los primeros equipos que se vendieron salieron con imperfecciones en su ensamblaje, se recalentaban y más, algo que tuvo que trabajar la compañía norteamericana con rapidez para que sus ventas no disminuyeran.

Ahora, luego de solucionar eso que ya se mencionó, a la empresa de la manzana mordida le surgió un nuevo inconveniente, el cual vienen reportando los usuarios a través de las redes sociales desde hace varias semanas: al conectarlo en unos carros en específico, la pantalla y el NFC (chip de cercanía) comienza a fallar.

Así lo informó la página Mac Rumours, que es experta en los productos de Apple, la cual explicó que al conectar el equipo a carros BMW o Toyota Supra, el NFC deja de funcionar y por eso el Apple Pay, por ejemplo, que es lo que permite pagar en establecimientos desde el celular, falla y no deja configurarlo más.

Lee También

Por otro lado, algunos usuarios citados por el medio también explicaron que hay veces que la pantalla se queda completamente blanca y no deja manipularla, por lo que toca esperar varios minutos e incluso reiniciar el celular para que vuelva a funcionar de la manera correcta.

Apple confirms that some iPhone 15s have an NFC issue when charging in BMW cars

Since the launch of the iPhone 15, many BMW car owners have complained that the NFC on their iPhones does not work after wireless charging in the car. Apple is said to have confirmed this… https://t.co/K7uCI06q9M pic.twitter.com/oPTLcUYYXZ

— Nova (@1823_nova) October 30, 2023