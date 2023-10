La batería de los celulares es una de las partes más sensibles y de más cuidado de los dispositivos. Cuando se adquiere un móvil nuevo, se recomiendan varios cuidados para evitar desgastarla rápidamente y, de esta manera, prolongar su vida útil.

Sin embargo, en la vida real, muy pocas personas logran mantener en el tiempo unas buenas prácticas para el cuidado de su celular y especialmente, de su batería. Es usual encontrar casos en los que los usuarios, por ejemplo, dejan apagar repetidamente su dispositivo por no tener carga, lo que trae graves daños al celular.

(Vea también: Cómo cambiar importante clave de Bancolombia desde su celular: proceso es 100 % seguro)

Otra práctica común entre los usuarios es la de dejar el celular cargando toda la noche, mientras se duerme. Esto puede generar varias consecuencias en su celular, y una de las que más se teme es que se explote, ¿eso es posible? Se lo contamos.

Un usuario en TikTok, llamado Shoandtech, explicó que la mayoría de sus celulares han logrado mantener la capacidad máxima de carga en 100 % en sus celulares, evitando cargarlos toda la noche.

@shoandtechStop charging your phone overnight! Optimized charging isn’t as great as you think it is! #iphone #android #batteryhealth #tech #shoandtech♬ original sound – Shomes | Tech & Lifestyle