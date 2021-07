Google tiene planeado lanzar una actualización del sistema en las próximas semanas y esta afectaría de forma directa al gigante chino, pues no sería compatible con varios de sus dispositivos y, debido a esto, podrían volverse obsoletos y tener problema con la instalación de varias aplicaciones.

(Vea también: Cómo ver los estados de WhatsApp sin que los contactos se enteren y sin descargar nada)

19 celulares de Xiaomi se quedarían sin la actualización de Android 12; ¿cuáles son?

A continuación, la lista de quipos que entregó Xiaomiui, portal especializado en la marca tecnológica, que es una de las que más celulares importa a Colombia:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi Note

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi K20

Xiaomi Redmi K20 Pro

Xiaomi Redmi K20 Premium

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8T

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9A

Xiaomi Redmi 9i

Xiaomi Redmi 9AT

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9 Prime

Lee También

No obstante, el medio especializado indicó que, aunque estos no reciban la última versión de Android, esto no quiere decir que no vayan a tener el MIUI 13; por lo tanto, es posible que tengan un nuevo sistema, pero con la falta de actualización del otro.

Cabe mencionar que la mayoría de equipos que aparecen en la lista pertenecen a las gamas media y baja del gigante tecnológico, que ya salió de la lista negra de EE. UU.; los únicos modelos que son de la línea alta son los Mi Note 10, Redmi 20 y sus derivados.

(Vea también: Cambio clave para TikTok: tendrán videos de hasta 3 minutos en “las próximas semanas”)

Si la actualización no llegara a los equipos, es posible que en los próximos meses varias de las aplicaciones que estén instaladas no funcionen de forma correcta, pues tampoco serán compatibles con la versión de Android que tenga el móvil.

Una de las ‘apps’ que casi siempre exige ser compatible con la versión de Android es WhatsApp —que no tendría un cifrado de extremo a extremo seguro—, así que el usuario podría quedarse sin esta.