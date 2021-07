Las personas han encontrado en WhatsApp una aplicación que le ofrece múltiples soluciones en su uso como herramienta de mensajería instantánea.

De hecho, una de sus últimas actualizaciones permite la opción de activar la función para autodestruir mensajes y archivos de manera muy práctica, algo esperado durante meses.

Algo clave para destacar es que WhatsApp, que hace poco anunció cambio en sus notas de voz, tiene algunas soluciones que están allí desde hace tiempo, pero que en ocasiones pasan desapercibidas por los usuarios.

Esta aplicación de mensajería instantánea tiene muchos trucos disponibles para aplicar en los estados, esas publicaciones que solo duran 24 horas desde su creación.

Uno de ellos implica no ser ‘visto’ por los contactos cuando miramos sus estados, aunque para hacerlo es común que se use otra aplicación. No obstante, con estos pasos se logra de forma simple, según explica Xataca Móvil.

Entrar al espacio de Ajustes en WhatsApp, a la derecha de la pantalla.

Dar clic en donde dice Cuenta y luego en Privacidad.

Seleccionar la opción Confirmaciones de lectura.

Si se mantiene esta alternativa elegida, el usuario tampoco podrá recibirlas. Por eso, para el caso en el que se quiera ver un estado por una situación excepcional existe una solución sencilla.

Una vez se haga la confirmación de lectura y se mire la publicación deseada se debe esperar 24 horas para reactivar esa función. La respuesta es simple: luego de ese periodo, el estado ya no existirá y no se enviará ninguna notificación.

Una solución que parece tan sencilla como útil para esos momentos en los que una persona quiere pasar desapercibida, a pesar de la curiosidad por ver a otro contacto.