Según el último informe de mercado elaborado por Strategy Analytics, el S10+ ha superado en la primera mitad de este año las ventas de otros teléfonos populares como el Huawei Mate 20 Pro o el OPPO R17.

Al parecer, las ventas serían tan grandes que la empresa no estaría lejos de alcanzar las 60 millones de unidades vendidas, afirmó Andro4all.

Una de las razones por la que este celular ha generado tantas ventas tiene que ver con que su diseño es más pulido, tiene mejoras en la cámara y pantalla brillante, mencionó el mismo medio.

Como se mencionó, otro argumento tiene que ver con la caída de su competencia directa, Huawei. Varios usuarios dejaron de comprar celulares a esta empresa por el veto que Estados unidos le impuso; sin embargo, este problema ya se solucionó y las ventas del GalaxyS10+ podrían bajar en la segunda mitad del año.

Todavía no se puede saber si las ventas de este teléfono seguirán subiendo o no, pues esto depende de las estrategias que use Samsung y sus competidores, pero se espera que la empresa de Corea del Sur rebaje el precio del S10+ para seguir de primera en la lista.