Por: Robby Tecnología

Ir al baño y limpiarse correctamente no debería tener ningún tipo de ciencia, pero resulta que muchas personas no lo hacen de la forma correcta. Resulta que el papel higiénico no es la mejor opción no solo por la misma higiene, sino por el cuidado del planeta.

¿Cómo limpiarse correctamente después de ir al baño?

En primer lugar, es crucial que, si va a utilizar papel higiénico, sea de manera suave, pero efectiva. El papel debe emplearse para limpiar el área anal o genital. Se recomienda realizar este proceso con cuidado para evitar irritaciones en la piel.

Además del papel higiénico, es fundamental considerar alternativas que proporcionen una limpieza más completa y eficaz. Por ejemplo, el uso de toallitas húmedas puede ofrecer una sensación de frescura y limpieza adicional. Sin embargo, es importante asegurarse de que estas toallitas sean aptas para su uso en inodoros y desecharlas correctamente para evitar obstrucciones en las tuberías. Eso sí, que no le vayan a irritar los genitales.

¿Por qué no es recomendable el uso de papel higiénico?

El papel higiénico, si bien es una opción común, no proporciona una limpieza completa y efectiva. Al depender únicamente de la acción mecánica del papel, es posible que queden residuos en el área anal o genital, lo que aumenta el riesgo de irritación e infección.

Además, el papel higiénico puede contribuir al impacto ambiental negativo. Es fundamental realizar una limpieza adecuada después de ir al baño para mantener la higiene personal y prevenir enfermedades.

*Este artículo fue escrito y curado por periodistas del equipo de Robby Tecnología, con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto.

*El contenido en Pulzo.com sobre salud solo tiene fines informativos y no se debe tomar como recomendaciones médicas. Siempre acuda a un profesional de la salud calificado para obtener un diagnóstico, tratamiento y formulación médica adecuadas.

