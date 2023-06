Si ha notado que su celular se comporta extrañamente, se apaga o prende sin que lo haya solicitado, la batería no dura tanto como antes o simplemente siente que hay algo raro en el dispositivo, es posible que esté siendo intervenido por un tercero.

(Vea también: Pilas: descubra cómo evitar el sobrecalentamiento de su celular con estas prácticas)

Es importante entender que la intervención o el espionaje de un teléfono móvil es algo muy sencillo en la actualidad y puede adelantarse por distintas personas o entidades, ya sea un ciberdelincuente, una persona cercana o incluso un gobierno.

Señales de que su celular está siendo intervenido

Descargas y aplicaciones desconocidas : si ha encontrado ‘apps’ o archivos que no recuerda haber instalado o autorizado, es posible que alguien haya intervenido su celular.

: si ha encontrado ‘apps’ o archivos que no recuerda haber instalado o autorizado, es posible que alguien haya intervenido su celular. Problemas en el funcionamiento : si su teléfono se reinicia o apaga repentinamente, la batería dura menos de lo normal o siente que se ralentiza o se bloquea con frecuencia, puede ser un síntoma de intervención.

: si su teléfono se reinicia o apaga repentinamente, la batería dura menos de lo normal o siente que se ralentiza o se bloquea con frecuencia, puede ser un síntoma de intervención. Llamadas o mensajes extraños : recibir llamadas o mensajes extraños, o siente que su celular está realizando llamadas o envíando mensajes sin su autorización.

: recibir llamadas o mensajes extraños, o siente que su celular está realizando llamadas o envíando mensajes sin su autorización. Ruido y feedback en las llamadas: si ha notado ruidos extraños o feedback durante las llamadas, significa que hay otra persona escuchando la conversación, por lo que debe estar alerta.

¿Qué hacer si su celular está siendo intervenido?

Si sospecha que su teléfono está siendo intervenido, lo primero que debe hacer es apagarlo e incluso retirar la batería si es posible .

. A continuación, es recomendable ponerse en contacto con un experto en seguridad informática para realizar un análisis y averiguar el origen del problema.

para realizar un análisis y averiguar el origen del problema. También puede ser útil cambiar sus contraseñas, eliminar las aplicaciones y descargas desconocidas, o mejor aún, resetear el teléfono a su configuración de fábrica.

Para prevenir este tipo de situaciones, es importante mantener siempre el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas, no abra mensajes o correos electrónicos de remitentes desconocidos o sospechosos, utilice contraseñas complejas, y no conecte a redes desconocidas y no seguras.

Lee También

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.