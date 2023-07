Es cierto que a lo largo de los días vamos conociendo a personas, ya sea por mera interacción social o por cuestiones tan normales como por ejemplo el trabajo, si llegamos a congeniar, puede que hasta los queramos agregar a redes sociales como a WhatsApp, esto con el objetivo de seguir platicando aunque sea un poco más.

La app de meta nos da la posibilidad de chatear con personas que ni siquiera nos tienen agregados en sus contactos, ahora bien, hay una manera infalible para saber si alguien también nos ha agregado a su lista de contactos.

Cabe aclarar que esto no debería de afectar en nada la comunicación que se tenga con esa persona, pues agregarte es una decisión personal que se debe de respetar, pero si solo quieres saber por curiosidad, las listas de difusión de la app son la manera de saber lo que queremos.

Los pasos que debes de seguir con los siguientes:

🆕 🆕 🆕

Introducing WhatsApp Chat 💬 — our official chat where we’ll share the latest tips, tricks, product and privacy updates that make WhatsApp even better for you.

Keep an eye out 👀 for our first chat about two-step verification 🔒 pic.twitter.com/XUcxIOz37L

— WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2023