Los colombianos tuvieron que recurrir (como casi siempre) a la red social Twitter para evidenciar que la plataforma de chats ofrecida por la compañía Meta estaba teniendo problemas.

Efectivamente, WhatsApp reporta fallos en su servicio en varios países del mundo y los usuarios afirman que sus mensajes no están siendo entregados o se demoran varios minutos en ser enviados.

La página web especializada downdetector.com.co ratificó la caída del servicio de WhatsApp en móviles y de la versión web, que viene horas atrás, pues muestra inestabilidad en el envío de contenidos multimedia y otros errores.

La compañía Meta se pronunció al respecto de su fallo a nivel mundial con un escueto trino en el que expresan estar trabajando “rápidamente para resolver los problemas de conectividad con WhatsApp”.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023