Una de las aplicaciones de mensajería más usadas es la aplicación ‘WhatsApp‘, siendo la predilecta para su uso en lo que respecta a la comunicación, a pesar de ser tan útil la aplicación ha presentado problemas con el uso de asistente personal ‘Pi asistente‘.

A pesar de que el nuevo asistente personal ‘Pi asistente‘ es sumamente útil para muchas personas, al ser una IA como ChatGPT puede llegar a saturarse por su uso constante, esto afecta junto al funcionamiento de la aplicación de mensajería.

En algunos casos el nuevo asistente podría dejar de funcionar con ‘WhatsApp‘, algunos de los motivos pueden ser que se haya agregado el ‘Pi asistente‘ hace poco y esta inteligencia artificial puede dejar de funcionar en ocasiones.

Incluso la aplicación puede señalar con un mensaje que no se encuentra en uso, “actualmente estoy un poco abrumado” señalará la aplicación, pero el hack para que el asistente pueda ser usado de manera óptima y sin problemas es el siguiente:

El día en el que un ser humano me de la misma respuesta que me dio el Asistente PI sobre esos dos álbumes, me caso pic.twitter.com/DrJjzMLVJw

— 𖤐𝕸𝖎𝖒𝖎𖤐 (@milii576) June 21, 2023