A propósito de las imágenes de inteligencia artificial y su extrema cercanía a la realidad, le contamos cómo diferenciar las que son creadas por tecnología de las fotografías reales.

Y es que últimamente muchos se han mostrado confundidos por la cantidad de imágenes que se difunden en las redes sobre supuestos hechos. Sin embargo, todo se trata de la creatividad de los usuarios de la tecnología.

Inventar escenarios siempre ha sido muy sencillo, sin embargo, ahora estos casos hipotéticos pueden convertirse en realidad con ayuda de la inteligencia artificial.

Uno de los más sonados fue el del arresto de Donald Trump que, aunque se trataba de una recreación, logró confundir a muchos.

These photos of Donald Trump getting arrested are too much 💀💀 pic.twitter.com/0QSErlQpuw

— Hoodlum (@onhoodlum) March 21, 2023