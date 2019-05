green

Los dueños de los sitios Pelispedia y Pelisplus monetizaban el sitio con los clicks que daban los usuarios ese tipo de avisos que, en su mayoría, también suelen traer virus y otros peligros potenciales para los equipos de los usuarios.

Esto les reportaba a sus dueños, una pareja uruguaya, ganancias por el orden de los 5.000 dólares mensuales, según informó El País.

La justicia de ese país ordenó el cierre inmediato del sitio y pidió prisión preventiva de 90 días para ellos, informó ese diario.

Entre los lujos que ese negocio ilegal les permitía sustentar habría bienes muebles de alto valor como el mismo donde fueron capturados, además de dos autos, una moto y varias tarjetas de pagos virtuales, detalló el mismo medio.

Detrás del cierre estaban gigantes de la industria del cine y el entretenimiento como “Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation”, que interpusieron denuncias y consiguieron dar de baja los sitios en menos de un mes, agregó El País.