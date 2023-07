La famosa inteligencia artificial ChatGPT, es un chatbot que ha obtenido mucha atención por parte de los usuarios, pero ahora mismo está IA tiene una competencia directa que fue lanzada por parte de la empresa Google, que ha puesto en una difícil situación a ChatGPT.

Google Bard es el nombre de la inteligencia artificial lanzada por la empresa de Google misma que, aunque tiene muchos parecidos con ChatGPT, tiene grandes diferencias; además de que con las nuevas dos funciones añadidas es posible que Google supere a ChatGPT.

Google Bard llegó hace poco a México con un soporte para poder mantener resultados en español, además de que una diferencia con ChatGPT es que los resultados lanzados por Bard es gracias a la gran base de datos que tiene Google.

Ahora Bard vuelve a superar a ChatGPT con dos funciones que marcaran la gran diferencia, una de ellas es la de poder interpretar imágenes. Bard permite adjuntar un enlace a una imagen y pronto permitirá adjuntarlas, con esto la IA es capaz de realizar una descripción de la fotografía.

La otra funcionalidad es respuestas por voz. Función útil para todas las personas que no pueden leer las respuestas más largas, es también crucial para personas con problemas de visión, siendo la única opción de atender a las respuestas que les proporciona la IA.

