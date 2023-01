Los últimos avances en inteligencia artificial, tanto en vehículos como en robots y electrodomésticos, se exhibirán en la feria anual de electrónica CES, que abrirá este jueves en Las Vegas, en el oeste de Estados Unidos.

El Consumer Electronics Show (CES), realizado en formato virtual en 2021 e híbrido el año pasado, se llevará a cabo del 5 al 8 de enero en más de siete hectáreas, desde el amplio Centro de Convenciones de Las Vegas hasta pabellones instalados en estacionamientos.

Este es uno de los carros voladores exhibidos en el CES:

Maybe we're beginning to figure this CES thing out. Keep an eye on our blog & @InsideRadio for our reports from Las Vegas. One of us might event end up in a flying car! https://t.co/YwrMbN6fvB pic.twitter.com/n4oCRs4awc

— Fred Jacobs 🎤 (@fnjacobs) January 3, 2023