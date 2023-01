El evento se celebrará en enero de 2023 y su objetivo principal es mostrar al mundo los productos de las principales compañías de electrónica del mercado.

(Vea también: Samsung hace su primer anuncio de 2023 y deja descrestados a muchos con nuevas pantallas)

Durante el evento, los fabricantes presentarán sus últimos avances en tecnología, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras de escritorio, televisores de última generación y mucho más. Las principales marcas del sector, incluidas Apple, Samsung, LG y Microsoft, estarán presentes para mostrar sus últimos productos.

Este importante evento tendrá una duración de cuatro días y se espera que sea un éxito debido al gran interés en la tecnología y los productos relacionados. Por lo tanto, si eres un amante de la tecnología, CES 2023 debería ser un evento que no te puedes perder.

We’re ready for #CES2023. Are you!? pic.twitter.com/RToUMxWtCT

— Gary Shapiro (@GaryShapiro) December 30, 2022