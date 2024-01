Para nadie es un secreto que los celulares de Apple tienen una vida relativamente corta programada.

Justamente por eso es que cada año se está anunciando un nuevo iPhone y los más viejos se quedan rezagados en cuanto a funciones, actualizaciones y hasta operación.

Desde enero de 2024, algunos iPhone serán obsoletos (no servirán para nada) y otros dejarán de actualizar el software (funcionarán a medias) y eso pasará en todo el mundo por igual.

De acuerdo con el portal especializado Xataka, los obsoletos serán los iPhone 3G, 4, 4S, 5, 5S, 6 y 6 Plus. Los que no actualizarán más el software son esos mismos y se suman los iPhone 6S, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X.

Así las cosas, para finales de 2024 el iPhone 11 será el último que actualizará su software correctamente y no será obsoleto ante las recurrentes novedades de Apple.

Teniendo en cuenta que Apple viene renovando el iPhone cada año, se espera que a finales de 2024 se lance el nuevo iPhone 16 y así hasta el iPhone 12 parecerá viejo.

Cuánto vale un iPhone 15 en Colombia: equivale a 5 salarios mínimos

En septiembre se lanzó el iPhone 15 en nuestro país y de inmediato comenzaron las ventas de ese celular que cada vez es más un lujo.

Actualmente, en iShop se encuentra un iPhone 15 comenzando con un valor de 5,8 millones de pesos. Eso equivale a 5 salarios mínimos de 1’160.000 pesos.

En cuanto al iPhone 15 Pro Max, los precios son mucho más elevados. Este celular se halla en esa tienda por un valor de 9,2 millones de pesos (casi 8 salarios mínimos).

