En una entrevista con The Daily Show, Gates dijo que su fundación terminaría eligiendo solo una o dos de las siete alternativas, lo que indica que una gran suma de dinero gastada en manufactura será abandonada.

Añadió que su organización, la Fundación Gates, podría movilizarse más rápido que los mismos gobiernos nacionales para combatir la pandemia, según Bussines Insider.

El millonario también explicó que probar y desarrollar simultáneamente la capacidad de fabricación es esencial para el desarrollo efectivo de una vacuna y esto aproximadamente podría tardar, según Gates, unos 18 meses.

“We can save months, and every month counts.” @BillGates and Trevor discuss combating coronavirus tonight at 11/10c pic.twitter.com/fYijnZa6tF

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 3, 2020