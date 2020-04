green

Los datos de un estudio realizado por The New York Times y Zignal Labs, una compañía que analiza fuentes de medios, encontró más de 16.000 publicaciones en Facebook que vinculan a Gates con el brote mundial, también se hallaron 10 videos en YouTube con más de 5 millones de visitas con el mismo tema.

Las teorías de conspiración que relacionan Gates con el coronavirus se mencionaron 1.2 millones de veces en la televisión y las redes sociales entre febrero y abril, un 33 % más a menudo que la segunda teoría de conspiración más popular que vincula 5G con COVID-19, según Zignal Labs, con un máximo de 18.000 menciones, informó The Verge.

El estudio rastreó una de las teorías hasta llegar a un tweet de un usuario de YouTube que afirmaba que Bill Gates sabía de antemano sobre la pandemia, basándose en una patente de vacuna presentada por el grupo británico, Pirbright Institute, que había recibido fondos de la fundación Gates, agregó Business Insider.

Aunque Gates se negó a comentar sobre este tema, Mark Suzman, director ejecutivo de la fundación Bill y Melinda Gates, le dijo a The New York Times que “era preocupante que haya personas que difundan información errónea cuando todos deberíamos buscar formas de colaborar y salvar vidas.”, añadió The Verge.