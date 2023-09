Hace unos meses, la compañía tecnológica Google lanzó para muchos países la herramienta Bard, una inteligencia artificial que busca competirle, principalmente, a ChatGPT de la empresa OpenAI.

Sin embargo, esta plataforma aún está en fase experimental, por lo que responde erróneamente a muchas preguntas, no da soluciones reales y otros problemas que se irán corrigiendo mientras más personas la utilizan, teniendo en cuenta que está equipada con ‘machine learning’, lo que significa que ella misma va aprendiendo mientras se va usando.

Ahora, otro de los problemas que tiene esta herramienta y de la cual se han quejado varios usuarios es que las conversaciones que tiene el usuario con el robot, Google las está mostrando en su buscador, por lo que si una persona pregunta cosas sobre temas no tan normales, podría quedar expuesto.

De hecho, el que se dio cuenta de primero fue el experto en SEO Gagan Ghotra, quien publicó en su cuenta de Twitter lo que está haciendo Google con las preguntas que le hacen a través de la inteligencia artificial.

Haha 😂 Google started to index share conversation URLs of Bard 😹 don’t share any personal info with Bard in conversation, it will get indexed and may be someone will arrive on that conversation from search and see your info 😳

Also Bard’s conversation URLs are ranking as… pic.twitter.com/SKGXJD9KEJ

— Gagan Ghotra (@gaganghotra_) September 26, 2023