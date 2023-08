Google es el buscador más importante de Internet que poco a poco se ha metido en más industrias al punto de querer dominar el mercado tecnológico global.

Además de ser únicamente una página, tiene otras plataformas como Gmail, Google Drive, Google Fotos y más que le hacen más fácil la vida a los usuarios en su navegación por la red, pero también en tema de almacenamiento de archivos, ubicación y comunicación.

De hecho, además de las aplicaciones, también tiene elementos como celulares y otros dispositivos para el hogar que están equipados con un sistema operativo Android y que tienen dentro de sus características el asistente de Google, una herramienta que solo con hablarle ofrece respuestas para la solicitud del usuario.

Pese a que diciendo “ok Google” se activa y funciona bien, respondiendo cosas precisas a las solicitudes que se le hace, ahora la compañía tecnológica quiere integrarle inteligencia artificial para que funcione aún mejor.

Google Assistant to receive AI upgrade.

Internal email reveals Google’s plan to equip Assistant with generative AI capabilities like Bard or ChatGPT.

Despite privacy concerns and potential backlash, it’s impressive to see Google’s rapid advancements in AI. pic.twitter.com/vLRvyu7lvf

— The Rundown AI (@TheRundownAI) August 1, 2023