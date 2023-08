Ya sea por trabajo o como cuenta personal, millones de personas en el mundo tienen una cuenta de Google, la cual les permite también ingresar a Gmail, Google Fotos, Google Maps y un montón de herramientas más.

(Ver también: Google abrió nuevos cursos virtuales y gratuitos para emprendedores: así puede inscribirse)

Por otro lado, hay otros usuarios que cuentan con incluso dos o más cuentas, ya que algunas se crearon en el pasado pero no eran muy profesionales, otros simplemente se mueven únicamente con la empresarial u otros factores, así que olvidaron la que tenían y dejaron de utilizarla con el tiempo.

A este tipo de cuentas, Google les lanzó una advertencia, ya que anunció que a partir del primero de diciembre de 2023, la compañía tecnológica comenzará a borrar aquellas que lleven, por lo menos, dos años inactivas. Es decir, si desde 2021 no la mueve, no la abre y no la mira, esta será eliminada del servidor y todas las cuentas que tenga asociadas con esta dirección de correo también se perderán.

Lee También

Esta fue una decisión que se tomó, explicó Google en mayo, con el fin de evitar riesgos en la seguridad, ya que estas cuentas tienen contraseñas menos seguras y es más fácil que ingresen a ellas para robar documentos o incluso para suplantar la identidad.

“Queremos proteger la información privada y evitar cualquier acceso no autorizado a la cuenta, incluso si ya no utiliza nuestros servicios”, explicó Google en su página de ayudas hace unos meses.

Ahora, si no quiere perder la cuenta así no la utilice, lo que se recomienda es que ingrese cada cierto tiempo, revise unos correos o utilice YouTube, por ejemplo, con esa cuenta y con eso los servidores no la tomarán como inactiva, por lo tanto será imposible que la borren y pierda la información que tiene contenida allí.

(Ver también: Google abre hotel (a 400.000 pesos la noche) que solo pueden reservar algunas personas)

Qué cuentas no se borrarán de Google

Por otro lado, según explicó CNN, hay unas cuentas que aunque no se revisaron hace más de dos años, no serán borradas por parte de Google, las cuales serán: