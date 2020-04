La producción comenzará la próxima semana, anunció este domingo el presidente ejecutivo del grupo, Tim Cook.

Cook explicó en un video publicado en su cuenta de Twitter que las máscaras, en plástico transparente y que cubren la totalidad de la cara, fueron desarrolladas por “diseñadores de productos, equipos de ingenieros y embalaje, y distribuidores” del grupo.

El ritmo de producción será de un millón por semana a partir del fin de la próxima semana. Las máscaras serán destinadas inicialmente a Estados Unidos. Serán producidas ahí, así como en China.

En ese mensaje Cook además precisó que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo.

En el mundo, varias empresas han modificado sus líneas de producción para producir máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini.

En Italia también, Giorgio Armani produce trajes de protección, y en España ingenieros de Renault diseñaron visores y máscaras que fueron luego fabricadas en las impresoras 3D disponibles en sus plantas paralizadas.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó a la fabricante automotriz General Motors (GM) a producir respiradores artificiales.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020