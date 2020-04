La compañía informó que quienes quieran ser verificados deben asegurarse de tener una dirección de correo electrónico oficial que esté vinculada a su cuenta de Twitter y una biografía detallada en la que esté el nombre de la institución que representan (que, a su vez, debería tener un enlace a su cuenta de Twitter), informó Gizmodo.

Un portavoz de la compañía dijo que Twitter se basa en los aportes de las autoridades de salud a nivel global, pero no parece haber una inscripción formal para que las personas puedan hacer una solicitud de la verificación, añadió el mismo medio.

To #COVID19 experts: we are prioritizing Verification for Twitter accounts that have an email address associated with an authoritative organization or institution. Here’s how to update the email address associated with your account:https://t.co/H4LkQYeGB8

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 21, 2020