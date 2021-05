green

Los dispositivos vendrían con su propio estuche de carga y una variedad de colores más amplia que la de los AirPods, caracterizados por ser blancos, destaca el portal iPadízate.

La noticia, que aún no ha sido plenamente confirmada por el fabricante del iPhone, coincide con el lanzamiento de la más reciente versión de su sistema operativo para teléfonos inteligentes (iOS 14.6 RC) y la inclusión del nuevo formato de archivos de sonido Apple Music Lossless, que no tiene compresión y por ende no tiene pérdidas de calidad, como el MP3, indica el sitio web especializado 9To5Mac.

El desarrollo de los nuevos auriculares inalámbricos se estaría haciendo con el fabricante Beats, conocido por sus dispositivos de audio de gran calidad, dice el medio.

Animations of Beats Studio Buds: 🧵 pic.twitter.com/XYVvYP7ez3 — Steve Moser (@SteveMoser) May 17, 2021

Las averiguaciones que ha podido hacer 9To5Mac señalan que los auriculares Beats vendrían optimizados para manejar Siri, el asistente virtual de Apple.

El anuncio de del fabricantes de los audífonos se haría en una fecha indefinida de junio y, también en el plano especulativo, la firma de la manzana estaría trabajando en tercera generación de AirPods.

El siguiente video muestra algunos de los avances del nuevo sistema operativo, que tiene la calidad de audio entre sus prioridades:

Vale recordar que Beats Electronics es un fabricante de productos de audio fundada en Culver City, California, en 2014, luego de una compra por 3.000 millones de dólares, se convirtió en una división de Apple Inc.

Beats fue fundada por el músico y productor, Andre ‘Dr. Dre’ Young, y el presidente de Interscope-Geffen-A&M, Jimmy Iovine. La empresa produce principalmente productos de audio bajo la marca Beats by Dr. Dre.

En 2018, Apple celebró los 90 años de Mickey Mouse con unos audífonos exclusivos de la marca Beats.

Para esta ocasión, la compañía de la manzana plasmó las primeras ilustraciones que aparecieron de Mickey Mouse en la carcasa de los Beats Solo 3 y le incorporó su chip W1 que permite una conexión sin caídas de audio, minimizar el consumo energético y favorecer el reconocimiento y conexión automática con dispositivos Apple.