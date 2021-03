Entre los amantes de Apple hay una gran intriga por saber las novedades que traerá esta marca en este primer trimestre del 2021. Como siempre, todas las filtraciones apuntan a novedades que mejorarán la experiencia, pero ninguna ha sido confirmada.

Tanta es la incertidumbre que ni siquiera se conoce la fecha de lanzamiento de estas novedades, sin embargo, Jon Prosser, una de las personas que ha ‘leakeado’ varia información relacionada a Apple, comentó que sería el próximo 23 de marzo.

Updated info from a reliable source 👇

Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV

Take that however you’d like…

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021