Este sistema automatizado hará que las máquinas escaneen los productos de la empresa sobre una banda transportadora para posteriormente envolverlos en una caja de cartón hecha a la medida, según el portal.

El informe asegura que Amazon implementaría dos máquinas empacadoras por cada almacén en Estados Unidos. Cada artefacto remplazaría el trabajo de 24 empleados que se enfocan en empacar los productos, sellar las cajas y colocar la etiqueta a cada uno de ellos.

A pesar de que la empresa aumentaría su productividad empacando entre 600 y 700 cajas por hora, más de 1.300 empleados tendrían que afrontar un despido y la cifra podría crecer con el pasar de los años, mencionó Xacata.

Esta no es la primera compañía que implementa la tecnología automatizada en sus procesos, empresas como, Jd.com Inc, Shutterfly Inc. y hasta Walmart la usan desde hace varios años para empacar sus productos, informó el portal.