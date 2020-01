A lo que Hyundai y Uber le apuestan con esta alianza es a brindar un servicio de transporte aéreo por medio de helicópteros, ya que frente a los crecientes problemas de movilidad los servicios desde autos particulares le han dado una mano a estos inconvenientes.

El papel de la empresa sur coreana en este proyecto será el de crear los vehículos, mientras que Uber será el encargado de la logística entre pilotos y usuarios al coordinar los puntos de llegada y recogida en los helipuertos, detalló la agencia Efe.

El servicio está pensado para sobrevolar trayectos con una duración no mayor a 30 minutos y Hyundai ha bautizado al vehículo encargado de desempeñar esta labor como S-A1, este será 100 % eléctrico y tendrá un rendimiento de 290 kilómetros por hora junto a un desplazamiento de hasta 100 kilómetros. Según ambas compañías las pruebas iniciarán este mismo año.

Actualmente, Uber presta un servicio similar llamado ‘Uber Copter’, el cual inició operaciones desde el 9 de julio del 2019 y conecta a la isla de Manhattan con el aeropuerto internacional John F. Kennedy por un precio que ronda los 200 dólares. Este servicio incluye un trayecto en auto desde el hogar del usuario hasta el helipuerto y el servicio en total puede durar entre una y dos horas.

Los usuarios platino y diamante pueden acceder a la división de ‘Uber Elevate’, la cual fue creada hace tres años con el propósito de sondear nuevas alternativas de transporte, y desde allí programar el servicio. La capacidad de este vehículo es de los dos pilotos y cinco tripulantes.

Estas son algunas imágenes que se dieron a conocer en el evento, en Las Vegas, sobre cómo serían estos taxis voladores.

Uber and Hyundai have teamed up to develop electric air taxis, joining the race to make small self-flying cars to ease urban congestion. CES 2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CES2020 https://t.co/yTTudHqUTn pic.twitter.com/aTC469zroc

Uber and Hyundai showed off a model of their flying vehicle that can hold four passengers and cruise at up to 200 miles per hour at #CES2020 pic.twitter.com/1P5IZ4lWBy

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 7, 2020