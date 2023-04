Cada día hay más páginas y aplicaciones que ayudan a los usuarios a encontrar los tiquetes más económicos del mercado para que el viaje no sea tan costoso.

Sin embargo, la página Google con su herramienta Google Flights quiere ser el número uno en llamar a usuarios que estén buscando los vuelos más baratos y para eso sacó una actualización pensando en los turistas.

Así se usa esta herramienta correctamente.

Google lanzó su “distintivo de precio más bajo garantizado” en Google Flights, una insignia que significa que la compañía estadounidense está segura de que el precio de un vuelo no va a bajar más y que, si Google se equivoca en su estimación, se compromete a devolver la diferencia.

“Si reservó uno de estos vuelos, controlamos el precio todos los días hasta el despegue y si hay una caída de precio, automáticamente le devolvemos la diferencia en Google Pay”, explicó Jade Kessler, gerente de producto en el equipo de Google Flights, en un evento de presentación organizado en Nueva York.

Por el momento, estas insignias solo están disponibles para los vuelos que se compran a través de ‘book’ (reservar) en Google Flight y vuelos que salen desde Estados Unidos, ya sean locales o internacionales.

Google será el que monitoreará el precio del vuelo todos los días hasta su salida y, si el precio baja, el gigante tecnológico devolverá al comprador la diferencia a través de Google Pay.

Según la compañía, las búsquedas realizadas por personas en Estados Unidos para estas vacaciones de verano, basada en búsquedas con fechas para entre junio a agosto de 2023, son en primer lugar Londres, seguido de Cancún, París, Roma, Nueva York, Orlando y Las Vegas.

Otra de las novedades que lanza hoy Google es una nueva forma de buscar hoteles en dispositivos móviles de manera más sencilla.

