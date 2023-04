Durante los últimos días, la vicepresidenta ha sido foco de críticas por los viajes en helicóptero que hace para llegar a su casa en Dapa, ubicada en un exclusivo sector a las afueras de Cali.

Pese a los diferentes comentarios que recibió, la propia Francia Márquez explicó que lo hace por motivos de seguridad y que, por ahora, no piensa dejar de hacerlo.

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones que eligieron al presidente. Y, por ser una mujer que está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para asegurarme”, dijo en su momento en una entrevista.

Qué viaje planearía Francia Márquez

Pero las controversias en torno a la vicepresidenta no quedan allí, pues en las últimas horas se conoció que próximamente estará adelantando un viaje al continente africano, donde visitará varios países.

Así lo dio a conocer este domingo la periodista María Isabel Rueda en su columna para El Tiempo, donde además confirmó que Márquez estará acompañada por una delegación de 60 personas.

“La vicepresidenta arrancará próximamente en un avión de la Fuerza Aérea, me dicen que con una comitiva de 60 personas a visitar varios países del África. Los visitados serán Senegal, donde no tenemos embajada; Sudáfrica, Kenia y Etiopía, sede de la Unión Africana, donde gastaremos una plata importante abriendo nueva embajada”, aseguró la comunicadora.

En su escrito, Rueda mencionó que la comitiva “incluye artistas, delegados de las cámaras de comercio y posiblemente otros ministros, entre ellos desde luego al canciller Leyva”.

La fecha de dicho viaje no fue revelada por la periodista, quien se preguntó si era necesario que la acompañaran tantas personas.

“Que vaya la Vicepresidenta al continente, como digna representante del pueblo afrocolombiano, a estrechar relaciones, pues no tiene nada de malo. Por el contrario, buenísimo […]. A quienes nos parezca una comitiva exagerada, más parecida a un gran safari que a una diligencia diplomática, pues de malas”, concluyó Rueda, haciendo uso de la controversial respuesta de Márquez en una entrevista.