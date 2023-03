Enviar números a través de conversaciones en WhatsApp se ha vuelto muy popular, pues estos se usan para reemplazar palabras o frases haciendo la conversación un poco más dinámica.

Así que ahora es muy común ver que se envíen combinaciones numéricas en los chats, entre las cuales se encuentra el 1437 y el 11:11, aunque no todos saben que cada una de estas tiene un significado.

Si alguna vez recibe un mensaje de WhatsApp con el 11:11 debe saber que no se están refiriendo específicamente a la sincronía por la hora o por su significado espiritual.

Y es que los creyentes coinciden en que se trata de un mensaje directo del universo, que puede ser tomado como una advertencia o un recordatorio del destino.

Sin embargo, en la famosa aplicación de mensajería se le considera un estado de ánimo que está pasando la persona que lo envía por causa del estrés para manifestar su deseo de un descanso.

Aunque no se sale de la margen de pedir un deseo, pues algunos también lo utilizan con este contexto al enviar un mensaje para las personas en el chat o grupo.

