Así como hay videojuegos memorables que, a pesar de haber salido hace mucho tiempo, siguen siendo los mejores de la industria, hay otros que no se olvidan por no ofrecer el entretenimiento que prometían. Ese es el caso de los títulos que están a continuación.

‘E.T. the Extra-Terrestrial’

El videojuego de 1982, basado en la película de Steven Spielberg, es considerado como el peor de la historia por varios portales; tuvo 5 millones de copias listas para ser distribuidas a finales de ese año porque el creador, Howard Scott Warshaw, solo tuvo seis semanas para diseñar el título para la consola Atari 2600. De acuerdo con Esquire, esta entrega fue una de las que causó la crisis de videojuegos de 1983.

Con respecto a la trama, Jot Down explicó que E.T caminaba por unos paisajes muy mal hechos mientras hallaba un teléfono para llamar a su casa, pero además era perseguido por unos personajes que andaban muy lento. A continuación, un video del juego.

‘Pac-Man’

Aunque este era un juego de ‘arcade’ muy popular, la versión que Atari sacó para su consola 2600 no fue bien recibida. Según el medio mencionado, los gráficos y sonidos del equipo original no se pudieron trasladar al dispositivo casero, pero la empresa solo se dio cuenta de esto en la etapa de programación. A pesar de las fallas, la compañía hizo todo para sacar el título en la década de 1980, como instalar parches para editar el juego. Como los 4 fantasmas no podían aparecer simultáneamente por la calidad de los gráficos, lo que hicieron fue alternar entre los fantasmas, que aparecían en diferentes partes de la pantalla, y esto generaba confusión, indicó el portal en su artículo.

Además, la firma se valió de publicidad engañosa, puesto que la promoción del título fue hecha con imágenes que no mostraban mucho de la entrega y el sonido era el de la consola original, mas no el de la Atari 2600, agregó el informativo. La siguiente imagen compara la versión original de ‘Pac-Man’ con la de Atari.

‘Superman: The New Superman Adventures’

También conocido como ‘Superman 64’ por ser compatible con la consola Nintendo 64, este juego es considerado como el peor de los relacionados con superhéroes porque el protagonista no vuela libremente, sino que anda de círculo en círculo, y en caso de saltarse alguno hay que volver a empezar. No solo el sistema que controla los movimiento del personaje es malo; los gráficos son de mala calidad y, según Jot Down, “los edificios parecen diseñados en Paint”. A continuación, un video del juego lanzado en 1999.

‘Daikatana’

El videojuego de estilo ‘shooter’ del año 2000 es “uno de los mayores desastres comerciales de la industria”, de acuerdo con Esquire, porque tenía un motor gráfico obsoleto, en ese entonces, y pocas partidas salvadas en cada nivel. Además, se acababa el juego si uno de los compañeros moría, lo que era fácil que sucediera porque se solían poner justo al frente de los disparos. El videojuego fue lanzado, originalmente, para computador y Nintendo 64. El siguiente ‘clip’ es de la entrega.

‘Action 52’

Se trataba de 52 videojuegos en uno solo y, aún así, ninguno fue exitoso. Jot Down apuntó que todos los títulos tienen un parecido entre ellos y que incluso hay esquemas que se repiten, lo que significa que la empresa desarrolladora solo buscó ‘rellenar’ la entrega para hacerla más atractiva. La entrega fue lanzada para NES y Mega Drive.

Uno de los minijuegos de plataformas que vienen incluidos es sobre un electricista. Lo curioso es que hay apagones de repente y la pantalla se queda totalmente negra; esto genera confusión en los usuarios, agregó el portal en su publicación. Este video es de uno de los juegos.

‘Duke Nukem Forever’

Aunque el título fue publicado en 2011, se empezó a anunciar en 1997. De hecho, es más popular por la serie de retrasos que hubo en su lanzamiento que por la trama. Una vez que salió al mercado para computador, PS3 y Xbox 360, recibió muchas críticas negativas porque se demora mucho en cargar, tiene un humor ofensivo, los controles no funcionan adecuadamente y el diseño no es moderno, señaló Esquire. El tráiler del título está a continuación.

‘Big Rigs’

El videojuego de 2003 para PC de simulación de carreras de camiones es uno de los peores en su categoría porque no imita en absoluto las leyes de la física en cuanto a la gravedad y a la inercia, indicó Jot Down, ya que el vehículo es capaz de atravesar todo tipo de obstáculos sin recibir ningún daño; esto hace que el título sea menos emocionante. El camión puede, incluso, escalar montañas sin ningún inconveniente.

Además, el sistema para controlar el medio de transporte no funciona correctamente, y el juego tiene un grave error de programación: al dar reversa, el vehículo acelera mucho hasta llegar a un punto donde solo se ven colores, pues se termina el paisaje, añadió el portal mencionado. A continuación, un video de la entrega.

‘Shaq Fu’

El título de 1994 para Mega Drive y SNES es considerado como uno de los peores de la historia. Es un juego de lucha en 2D en el que el exjugador de baloncesto Shaquille O’Neal, que iba a un partido benéfico, ingresa en un dojo de kung fu y, de repente, llega a otra dimensión. Las críticas giraban en torno a los controles, la facilidad para pasar el juego y la confusión sobre por qué estaba el deportista en el título, afirmó Esquire. El video que está abajo es de la entrega.

‘Fighter Within’

El videojuego de lucha de 2013 para Kinect de Xbox One fue muy mal recibido por la audiencia y por los críticos porque no detectaba correctamente los movimientos de los usuarios, que es el principal atractivo de los títulos para Kinect. De acuerdo con Esquire, obtuvo un puntaje de 23 en las reseñas de Metacritic. A continuación, un video del título.

‘Rap Jam’

En el título de baloncesto callejero, lanzado en 1995 para SNES, los jugadores son artistas de rap y hip-hop. De acuerdo con Jot Down, se trató de una mezcla que no cumplió con las expectativas de los críticos ni de los usuarios. Además, los cantos que hacen los demás raperos cuando uno de ellos encesta no anima, sino que resulta “deprimente”. El siguiente video es sobre el juego.