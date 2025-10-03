Por primera vez desde su fundación en el siglo XVI, la Iglesia de Inglaterra tendrá a una mujer como líder espiritual. Sarah Mullally, de 63 años, fue nombrada arzobispa de Canterbury, según reportó BBC Mundo, convirtiéndose así en la clériga de más alto rango dentro de la Comunión Anglicana.

El arzobispo o arzobispa de Canterbury no solo representa a la Iglesia Anglicana a nivel mundial, sino que también tiene un papel activo en la vida pública del Reino Unido. Quien ocupa el cargo participa en debates del Parlamento desde la Cámara de los Lores, opina sobre política pública y asiste a eventos nacionales relevantes.

(Vea también: Cómo fue que un hombre duró 29 minutos sin respirar bajo el agua: aplicó truco clave para lograrlo)

En sus primeras declaraciones tras la elección, Mullally expresó sentirse tranquila ante la responsabilidad. “Siento una sensación de paz y confianza en que Dios me guiará”, dijo, según recogió BBC Mundo. Su nombramiento llega tras un periodo de casi un año con el cargo vacante, luego de la renuncia de Justin Welby, marcada por críticas a su gestión en un caso de acusación por delitos contra menores de edad dentro de la Iglesia.

Lee También

Sarah Mullally / AFP

BBC Mundo recordó que Mullally fue la primera obispa de Londres y la tercera clériga más veterana antes de asumir este nuevo cargo. En el pasado, también fue pionera fuera del ámbito religioso: en 1999 se convirtió en la jefa de enfermería más joven en la historia del país. Fue ordenada sacerdotisa en 2002, y obispa en 2018.

(Vea también: [Video] Hombre se agarró a golpes con vendedor ambulante sin brazos y terminó noqueado)

Defensa a parejas del mismo sexo y más sobre Sarah Mullally

El nombramiento de Mullally se da en medio de divisiones internas. Como informó BBC Mundo, aún existen figuras de alto rango dentro de la Iglesia que se oponen al sacerdocio femenino. Las mujeres fueron admitidas como sacerdotisas recién en los años 90 y solo desde 2014 pueden ocupar cargos episcopales.

Sarah Mullally / AFP

Lee También

Además de su labor religiosa, Mullally ha defendido posturas progresistas, como su apoyo a la bendición de parejas del mismo sexo, lo que describió como “un momento de esperanza para la Iglesia”, de acuerdo con el medio citado. Sin embargo, ha sido clara en su rechazo al proyecto de ley sobre muerte asistida que se debate en el Parlamento británico.

Como nueva arzobispa, Mullally encabezará debates morales, religiosos y sociales en una iglesia que busca adaptarse a los cambios del siglo XXI.

* Pulzo.com se escribe con Z