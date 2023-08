El arroz es una de esas preparaciones que no puede faltar en el diario de los almuerzos típicos colombianos. Este cereal es uno de los alimentos básicos en la canasta familiar de los hogares del país, ya que es consumido con una alta frecuencia por millones de personas.

Pero en ocasiones, puede pasar que el arroz no queda en los mejores términos de preparación, debido a que no tiene las porciones adecuadas de agua en relación con el arroz, no cuenta con un buen enjuague o la medida del fuego no es la indicada. Conozca un truco esencial para que el arroz crezca más y le quede bien ‘sueltico’ y esponjoso.

(Lea también: Truco para ablandar garbanzos fácil y rápido; sólo necesita un ingrediente de su cocina)

Truco para que el arroz crezca más

Antes de cocinar el arroz, enjuáguelo bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayuda a eliminar el exceso de almidón de los granos y evita que se peguen. Luego, déjelo en remojo en agua fría durante unos 20-30 minutos. Esto permitirá que los granos absorban agua, lo que los hará más grandes y esponjosos al cocinarlos.

Recuerde ajustar la cantidad de agua que añada al cocinar el arroz, ya que el remojo previo puede afectar la cantidad necesaria. En general, una proporción común es 1.5 a 2 partes de agua por 1 parte de arroz, dependiendo del tipo de arroz que esté usando.

Tenga en cuenta que este truco puede cambiar ligeramente la textura del arroz, haciéndolo más esponjoso pero también más suave. Experimente un poco para encontrar la proporción de agua que funcione mejor para usted y para el tipo de arroz que esté cocinando.

(Lea también: Aprenda cómo preparar lentejas con queso costeño, un ingrediente especial cargado de sabor)

Otros trucos se basan en llevarlo directamente a la olla, como muestra el chef colombiano Jorge Rausch:

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Recetas con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.