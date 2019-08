Infidelidad recurrente

Si te pone los cachos, pide perdón el lunes y vuelve a hacerlo en cuanto puede, está claro que no te está respetando ni a ti ni a la relación que tienen.

Te maltrata verbal o psicológicamente

Aunque te ha prometido que va a cambiar, tu pareja sigue siendo un maltratador, te hace la vida imposible, te pordebajea, te resta méritos, te insulta o te ofende y luego te pide perdón de rodillas para continuar con este comportamiento. Una relación nunca puede salir bien dentro de un ambiente de maltrato. Jamás. Si ya estás en este punto es tiempo de cortar por lo sano.

Te manipula con temas familiares o económicos para que no terminen

Tanto los niños como los gastos se convierten muchas veces en excusa para no tomar decisiones a la hora de hablar de separaciones. Hay formas de separarse que no siempre se definen como irse de la casa o de la ciudad. Para romper una relación basta también con dejar de dormir en el mismo cuarto, ganar un espacio de independencia que los separe (por mínimo que sea, ayuda) y después ver las opciones que tienes. Ninguna separación es fácil, pero desde luego es mejor ver los pros de estar en paz y tranquilidad que con un manipulador. Si pides ayuda será más fácil que puedas contemplar tus opciones y que te lances a cumplir tus nuevos objetivos.

No tienen intimidad física y tú la deseas

Este punto es complejo porque muchas parejas, con el paso del tiempo, dejan de tener contacto físico con los años. Hasta ahí no hay nada nuevo. El problema viene cuando uno de los dos desea seguir teniéndolo. El rechazo a las relaciones íntimas es un palazo enorme para el autoestima y hace que la persona se plantee amantes alternativos, algo que siempre deforestará la confianza en la relación por principio. Si tu pareja no quiere sexo y tú sí, tarde o temprano tendrán que ver si siguen juntos y en qué consiste su relación. Sin mucho preámbulo abra el pico: ¿Sumercé y yo qué venimos siendo?

Te produce rabia, asco o incluso odio por adicciones

Muchas parejas, después de haberla embarrado en numerosas ocasiones, se transforman en enemigos silenciosos. Verlos cada día cometiendo los mismos errores y comportamientos que no te gustan (y que no se supieron arreglar en cuanto te molestaron) han dado como resultado que ya no aguantas que tu pareja siga fumando, o siga bebiendo, o siga viendo ese programa que detestas mientras come con ansiedad. Tú no has conseguido que cambie usando herramientas de persuasión y cariño.

Los hábitos hacen a las personas, los hábitos operativos malos se convierten en vicios, y los vicios son un grave problema para compartir en una pareja. Si las adicciones, vicios o comportamientos de tu pareja se te han vuelto tan detestables que prefieres darte la vuelta para no verla, está claro que ya llegaste al límite. Nadie tiene por qué ver morir a su pareja dentro de su propia casa por un tema de adicciones. La vida es única. No hay dos.

Piensa si quieres pasar lo que te queda de ella de la mano de una persona autodestructiva. Vale la pena replantearse otro final para los dos.

