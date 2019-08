Sabe besar

¿Por qué hay personas que besan rico y otras besan feo? Por lo mismo que unos pueden mover las orejas y otros no. El buen amante besa rico para nosotros. Algunos prefieren besos lentos, otros besos esparcidos por todo el cuerpo y hay quien adora los besos babosos. Un buen amante no mete la lengua en el oído hasta encontrarle a uno el martillo. No abre la boca como si tuviera que meterse una naranja y sabe que nunca, bajo ningún concepto, hay que chocar los dientes con el amado: ¡cosa desagradable!

El buen beso sabe bien, huele bien y se alarga más allá del lengüetazo inicial hasta terminar en una composición con ritmo.

Se hace desear

Un clásico del buen amante. Sus visitas siempre son más cortas de lo que uno desearía. El buen amante mantiene la tensión siempre a base de espaciar su presencia, sus llamadas, sus mensajes de WhatsApp y sus contadas salidas. No escribe veinte mensajes en un día, escribe esa línea maravillosa y trabajada para que a uno le empiece a babear la cabeza. No cansa con llamadas, y por supuesto no exige nada. Aparece cuando menos se le espera y sabe despedirse dejándolo a uno con ganas de más. ¡Ahí está su truco!

Nunca sufre de celos

El mejor amante sabe que el amor es un don que se entrega pero no se custodia con celador. A él no le interesa si uno recibe llamadas de otros, o si un pendejo de la oficina le mandó a uno rosas. El mejor amante está por encima de todo porque para eso tiene la seguridad de que lo hace él, nadie lo hace. Pero no es cínico, ni posesivo ni tiene complejos de superioridad. El gran amante jamás dirá “Usted no sabe quién soy yo”.

Tiene ‘hobbies’ y otras prioridades

Uno desearía quedarse con él por la eternidad, pero en su lugar el gran amante tiene que ir a ensayar en su banda de rock, va a la escuela de cocina, practica ciclismo de montaña, sale con su mamá al teatro y está estudiando por siempre cosas que le interesan más que uno. Está más actualizado que un Iphone y tiene más inquietudes que Topo Gigio, pero no cansa, ni tampoco lo arrolla a uno con sus preguntas. Uno está apuntado en su agenda y sabe que nunca estará en su prioridad, pero eso jamás lo aceptará el gran amante, y además lo negará con una tremenda sonrisa que desarma.

Es apasionado

El ‘amante 10’ hace lo que hace con una intensidad máxima. Ama sin barreras y cuando está amando no está revisando el teléfono, ni pensando en que tiene que sacar al perro a orinar. Su nivel de entrega es miedoso, pero sólo por un corto período de tiempo. Luego tiene que hacer lo mismo con sus otras pasiones apuntadas, así que es muy probable que uno empiece a aborrecer su guitarra, a odiar el sushi y a cogerle manía a su mamá. Pero esa no es la fórmula para que él se enamore de uno, sino es la receta para que lo sustituyan sin previo aviso.

Sabe del placer

Conoce todos los placeres terrenales: sabe comer bien, dormir bien, viajar bien, hablar bien, y sobre todo, sabe hacer el amor muy bien. Es un excelente medidor de cómo utiliza sus manos y su cuerpo para que uno sienta placer. Sabe hacer masajes en todas partes y consigue que uno vea estrellas con un solo dedo. ¡Se ha convertido con el paso del tiempo en el placer en sí mismo!

Debería estar prohibido, pero en realidad por ese juego de poderes mantiene su trono. Cuando él se va, ningún consolador puede ocupar su puesto.

Mide bien sus actos

A la mañana siguiente el mejor amante siempre está bien, no está enguayabado, no le duelen las rodillas, ni tampoco tiene una carta de despido de su trabajo, porque todo lo tiene controlado. Llega a tiempo casi siempre y si no, tiene una forma exquisita de disculparse y caer de pie. El gran amante nunca descubre que lo es, ni comenta las jugadas con sus amigos o con sus redes sociales.

Es detallista (¡mortal!)

Sabe qué marca de chocolates regalar, de qué color le gustan a uno las chaquetas y sabe elegir aretes. Se fija en que los regalos estén bien empacados y en general todo lo que sale de sus manos está perfecto. Eso incluye sus mensajes, escritos con su ortografía impecable. Si no se es fuerte, estas cosas pueden enamorarlo a uno perdidamente.

Nunca se compromete

Aunque uno desearía, el gran amante tiene un nivel ínfimo de compromiso. Piense usted en James Bond empujando un carrito de bebé, ¡eso sencillamente no va a pasar!

El gran amante por excelencia no tiene novia, no tiene esposa, ni se casa. Si eso le ocurre, puede sentirse atrapado y deseará seguir haciendo lo que más le gusta, que es conquistar y vivir al máximo sus pasiones. Y este, precisamente es lo que lo convierte en amante para toda la vida. Su complejo de Peter Pan es más grande que su deseo de ser padre de familia numerosa. De hecho, Brad Pitt, cuando dejó de ser soltero, y empezó a aparecer con un montón de hijos dejó de ser percibido un ‘sex symbol’ por las mujeres.

Tiene un lado animal

Ser un gran amante no se olvida, y se despierta de forma casi secreta cuando la pasión y la ocasión le anegan el sentido. El amante tiene su lado animal, atacará sin avisar. Nunca se aburrirá de hacerlo y saldrá a la caza cuando su instinto se lo pida. ¡Será imposible atraparlo! El amante es precisamente eso: el que ama. Él vino a amar. Y eso no es poca cosa.

