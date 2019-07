Otros, te enseñarán a elegir mejor y a reconocer lo que no deseas para tu vida.

Cada pareja que te ha acompañado, por más absurdo que haya resultado al final, deja una enseñanza en ti ¡Incluso los que son unos guaches o unas rompecorazones te enseñan a elegir con más puntería con quién compartirás lo mejor que tienes! Del dolor se sale aprendido y fortalecido.

De las conductas pasadas también sabrás ver lo que quieres para ti, lo que te hace mejor y lo que definitivamente no deseas vivir más o repetir.

¿Cómo cambiar una vida sexual agitada en el pasado?

No responsabilices a tu vida sexual por tu soltería actual. Las elecciones en materia sexual son del pasado y no puedes juzgarte por haber estado con todas las parejas que has estado. No hay un número de parejas íntimas para empezar a sentirse mal, no hay una cifra que nos clasifique a las personas en muy pasadas sexualmente. Si has sido irresponsable en esta materia, la vida te habrá enseñado que las enfermedades de transmisión sexual no son ninguna tontería y que ser alocado en el comportamiento sexual puede traer consecuencias muy serias para tu vida. Y aquí prefiero hablar más de responsabilidad que de culpa. Tu vida sexual es la que has construido y la puedes cambiar en el presente.

¿Y qué hago con la infidelidad?

La infidelidad sí puede representar un problema para tener una relación de pareja sana. Siempre me preguntan en mi consulta si la infidelidad puede perdonarse. Mi respuesta es que sí se puede perdonar, aunque lo costoso no es perdonar, sino reconstruir la relación después de un engaño.

Mi consejo: haz lo que te salga de dentro, pero sin hacerle daño a nadie. Es mejor ser honesto que ser deshonesto y, aunque nadie es de piedra, y la tentación puede tocar a tu puerta en muchas ocasiones, es clave que entiendas que el que engaña tiene menos posibilidades de ser feliz que el que no engaña.

En resumidas cuentas: La infidelidad NO paga y no te llevará más lejos por caer en ella.

Columnas anteriores

