Más que una película, ‘Joker’ es una obra de arte que captura de principio a fin a sus espectadores. Todos los aspectos que la componen son de una calidad altísima, lo que hace que la experiencia de verla sea una que difícilmente se va a olvidar. Por esa razón, acá les dejo cinco razones por las que deben salir corriendo ya mismo a ver ‘Joker’.

1. La actuación de Joaquin Phoenix

Aunque parezca un poco obvio, hay que destacar todo lo que hace el actor puertorriqueño como Arthur Fleck, el personaje que termina convirtiéndose en el ‘Joker’. La actuación es tan poderosa que, a pesar de ser una historia que gira en torno a un personaje que aparece en casi todas las escenas de la película, uno jamás se aburre.

Comencemos por uno de los elementos clave, la risa. Así fuese como Arthur o como el ‘Joker’, en el momento correcto o en un momento inapropiado, la risa del personaje es inolvidable y le va a marcar para siempre. Tal como ocurre con los sonidos de espadas de laser de ‘Star Wars’ o el famoso “¿Are you talking to me?” de ‘Taxi Driver’, este sonido será icónico en la historia de Hollywood y será un punto referencia indiscutible de la película.

Adicional a eso, el cambio físico que logró el actor para interpretar este papel también es impresionante; 28 kilos bajó el actor para la película. Su delgadez y sus movimientos (hay un par de escenas de baile que son espectaculares) complementan de forma perfecta el trabajo de Phoenix en la pantalla.

2. La fotografía

Creo que no exagero cuando digo que la mayoría de las escenas de ‘Joker’ parecen una pintura. A diferencia de lo que mostró DC Comics en otras de sus películas (Batman vs. Superman, por ejemplo), en esta ocasión le prestaron especial atención a los colores que se ven en la película, lo cual hace que sea fácil enamorarse de su fotografía.

Al mejor estilo de un museo, la fotografía de ‘Joker’ captura por sí sola al espectador y hace que cada escena sea una experiencia única e inolvidable. Por ejemplo, el momento en el que Arthur baila en un baño después de cometer sus primeros asesinatos podría ser un corto por sí solo; un corto hermoso y que todos recordaríamos.

No supero la fotografía de #Joker… pic.twitter.com/xiFfQGa8ki — Juan Sebastián Q (@JuanSQ1) October 16, 2019

3. La música

Cada una de las canciones que componen el ‘Joker’ acompaña de forma perfecta los diferentes momentos de la película. Aunque hay quienes puedan decir que hay momentos lentos, la música hace que uno siempre esté absolutamente concentrado y en sintonía con lo que está viendo.

A diferencia de lo que muchos podrían creer, no se trata de una banda sonora exclusivamente deprimente o melancólica; si se analizan todas las canciones que el director Todd Phillips seleccionó se puede ver que las hay de todos los tipos.

Como dato curioso sobre la música, la inclusión de ‘Rock and Roll, Part 2’ en una de las escenas más importantes de la película, generó mucha polémica debido al autor de la misma.

Según BBC Mundo, la canción “es un éxito de los años 70 compuesto (en crédito compartido) por Gary Glitter, un roquero británico que cumple una condena de 16 años por abuso sexual de menores… Los que han reconocido la conexión han inundado los medios y las redes sociales para condenar y cuestionar la ética de los realizadores de escoger una música que le puede generar grandes sumas en regalías a un pederasta convicto”.

Para los que se animen, acá les dejo la banda sonora:

4. La dirección de Todd Phillips

Aunque muchos no le tenían fe a Todd Phillips como director de una película que se esperaba fuera oscura y dramática, el estadounidense no solo no decepcionó; ¡la rompió con toda!. A pesar de que muchos lo conocían como el director de ‘¿Qué pasó ayer?’, Phillips dio un contundente golpe y demostró que puede hacer mucho más que cine de humor. Cada detalle fue seleccionado con especial cuidado y eso se nota; nada se dejó en manos del destino.

Sobre la película, en una entrevista para la Revista Diners, él dijo: “Tienes una intensa cantidad de libertad con un narrador poco confiable, y la tienes aún más cuando es Joker. Él mismo dice en el cómic Batman: la broma asesina: “Si voy a tener un pasado, prefiero que sea una opción múltiple”. Entonces, solo depende del lente a través del cual miras la película que piensas lo que realmente sucedió, lo que crees al final sobre él, ¿es incluso Joker? Hay muchas formas de verlo y creo que lo interesante de la película es que no te vas con todas las respuestas. A varias personas les he demostrado que tienen diversas teorías sobre lo que puede haber sucedido o no”.

5. La historia

Aunque parece un poco redundante destacar la historia después de hablar maravillas de todos los aspectos de la película, en esta ocasión es necesario. ‘Joker’ no es una película de superhéroes, es una película sobre un enfermo mental en busca de simpatía y amabilidad que termina convirtiéndose en un monstruo que en ocasiones genera ternura entre los espectadores. Es la historia de una persona que quiere hacer las cosas bien y adaptarse a la sociedad, pero ni su mente ni la misma sociedad se lo permiten, por lo que termina convirtiéndose, y a la vez sintiéndose más a gusto, con el oscuro personaje que inicialmente estaba intentando esconder.

Como lo explicó su director, “una de las cosas que queríamos explorar con la película es la empatía y, lo más importante, la falta de esta cualidad, presente en gran parte de nuestro mundo. Es una de las cosas que encontramos interesantes, y dejamos en manos de la audiencia cómo ve eso”.

Así las cosas, lo único que me queda es pedirles de nuevo que olviden lo que sea que estén haciendo y salgan corriendo ya mismo a ver ‘Joker’; si ya la vieron, pues a repetirla. Se los juro que no se van a arrepentir.

Columnas anteriores

¿Vale la pena querer tanto al fútbol?

Informarse para votar

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.