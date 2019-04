¿Sabe usted qué siente cuando se enfrenta a una discusión?

Lo que siento cuando discuto con alguien es que la sangre me hierve y el corazón se me quiere salir. Una sensación de lo más maluca que procuro tener MUY pocas veces.

Quizá por mi ADN soy tan visceral como mi papá, y a eso hay que añadirle que aprendí a ser cantaletuda gracias a mi mamá, por esta suma, cuando yo discuto, soy una mujer a la que muy pocos se quieren enfrentar. Me vuelvo una versión súper explosiva de mí misma.

Véase: Siento cómo me va subiendo la rabia y, en lugar de controlarla a través de la respiración consciente, me atrapa y me invade. A partir de ahí ya soy presa de mi propia furia. Si me vieran por la mirilla de una puerta dirían: es una de las mujeres más bravas que he visto, gritona, peleona, y por mucho tiempo también experta en humillar a su adversario de forma retórica.

La conclusión de mis discusiones en la gran mayoría de los casos era negativa. Para bajar esa piedra necesitaba días y noches de compensación, y lo que yo quería no conseguía, o se retrasaba, o tenía que terminar hablando con un supervisor que en un 90% no quería ayudarme porque la ayuda es un gesto voluntario que depende mucho de nuestra forma de pedirla.

¿Cómo evitar la discusión?

Para evitar caer en discusiones (sobre todo el tipo de discusiones que son circulares y que no arrojarán ningún beneficio) existe la meditación, la paciencia y el famoso: cuente hasta 5, que no es otra vaina que la base de las otras dos.

Si no sabe en qué consiste la meditación, le diré que es una técnica ampliamente difundida y conocida en los entornos que investigan y estudian el bienestar humano, y que en muy pocas palabras le permite aprender a respirar para desconectar sus pensamientos y sentirse mejor. Es gratis, se puede hacer en cualquier lugar, y con sólo 5 minutos puede ver sus resultados.

A mis clientes siempre les enseño a meditar, al principio lo hacemos juntos y después les pregunto si lo están practicando a diario (y todos lo hacen porque descubren sus maravillosos efectos).

La paciencia y la meditación en conjunto harán que su espíritu zen esté por encima de la verborrea y de la violencia a la hora de discutir.

Sin embargo, en algunas ocasiones sí es legítimo discutir y dejar bien claro nuestro punto de vista. Esto es justo cuando se atenta contra lo que consideramos esencial en nuestra supervivencia, cuando afectan nuestra integridad o nuestra dignidad.

¿Qué hacer en estos casos?

Para expresar su desacuerdo en estas situaciones es importante que se pueda hacer un llamado de atención al otro con la idea de dejar bien claro su punto de vista, sin necesidad de sulfurarse y de perder el control. Si el corazón le empieza a bombear y siente que se le va a salir por causa de la rabia es importante que baje pulsaciones, de esta forma también se reducirán sus niveles de adrenalina y cortisol. Hable sólo cuando esté calmado. La mejor forma de discutir es hacerlo como lo haría con su papá: con el mismo respeto y cuidando las formas. Active la respiración consciente y medite antes de abrir el pico o de actuar sin conciencia. Cuando ya esté sintiendo que la meditación le permite regular mejor su enfado y se sienta mejor, exprésese y sea claro en su argumentación. Defínala bien y no permita que la discusión se acalore y le robe más de 5 minutos de tiempo. ¡Esto es clave!

Hace dos días estuve haciendo un tour por Madrid con un hombre que me dejó atónita cuando me reveló que tenía de 76 años. El hombre era de Hong Kong y, cuando le pregunté que cuál era la llave de su longevidad, me contestó muy sonriente que iba a compartirme sus dos máximos secretos y que yo aquí le regalo: “Comer porciones pequeñas y no discutir”.

