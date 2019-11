Todo el año estamos afanados por conquistar y lograr cosas. Por obtener.

Estamos llenos de nuestro rencor, de nuestra inconformidad, de nuestra pereza, de nuestra falta de autoestima e, incluso, de todo aquello de lo que nos cuesta apegarnos y desapegarnos.

Pasa el año, y nos preguntamos por qué procastinamos o por qué simplemente lo que queremos no se ha materializado. Pues bueno, la respuesta es sencilla: no queremos cambiar, no queremos transformarnos; nos da miedo nuestra luz, nuestro poder.

Escorpio en el tarot es representado por “ el arcano sin nombre” , una figura esquelética que por lo regular causa impacto. Figura a la que se le ha adjudicado tantos valores negativos que ha sido imposible ver el lado positivo de esta carta.

Esta energía nos invita a ser más humanos, más humildes y más sinceros para lograr lo que queremos. En esta época del año, este arcano rige los días y nos mira de frente. Nos pregunta ¿ qué vas a soltar?, ¿qué es eso de ti que ya no quieres para tu vida?

Las respuestas del todo no son tan difíciles, puesto que nosotros somos conscientes de lo que nos está jodiendo la vida, pero hacerlo es donde está la magia del asunto.

Mi consejo para este tiempo es que seas compasivo(a) contigo, y te preguntes de manera honesta si en verdad te quieres transformar; te lo digo, porque eres libre de hacer lo que quieras. Eres libre de estar en el trabajo donde te pagan poco, o eres libre de estar en esa relación que no te da el 100%. Lo único que si me parece importante es que te asumas y seas responsable con lo que quieres, en vez de quejarte o ponerte en una posición de víctima.

Sin duda, es el momento para cambiar de piel y luego acercarnos al nacimiento de una nueva verdad, para renacer como fénix en la época decembrina.

Como consejo te digo que hagas una lista de cosas que ya no quieras para tu vida, y que busques un espacio para hacer la quema de esa lista, enterrando posteriormente las cenizas en un lugar importante para ti, (de nuevo), solo si en verdad quieres transformarte.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.