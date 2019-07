Necesitamos muchos más emprendimientos como Rappi y antes que obstaculizarlos hay que estimularlos , pero eso no significa abandonar la discusión sobre la asignación de responsabilidades a los actores de la cadena entre plataformas, ‘rappitenderos’, y usuarios respecto al bienestar presente y futuro de todas las personas que hacen posible el negocio y no solo del estado como último refugio de la atención social.

Y Rappi podría ser pionera porque se mueve en un entorno digital donde hoy se definen reglas nuevas y no están claras las responsabilidades dada esa línea gris donde surgen las innovaciones y negocios que se adelantan a su tiempo en materia de regulación y reglamentación, lo que habla bien de la capacidad del mercado de estimular y no restringir la creatividad.

Si bien el Ministerio de Trabajo ha manifestado que “los contratos de Rappi no son informales, (sino) contratos independientes que hace el trabajador con la empresa o la plataforma, (lo) que no implica por parte de la plataforma la necesidad de pagar seguridad social y pensión (…)”; esta “informalidad” busca resolverse de alguna manera mediante un proyecto de ley que establezca la cotización a pensión por horas para aquellas ocupaciones que generan ingresos mediante uso de plataformas y que no son empleos formales; lo que es una medida preferible a no tener acceso a salud, alguna pensión o ahorro para la vejez.

La connivencia con la informalidad por años como parte del paisaje social y los altos costos de la formalidad y la contratación que compone la inflexibilidad laboral, han aplazado el bienestar a miles de ciudadanos entre los que se encuentra un 44% de los trabajadores colombianos que devengan menos de un salario mínimo y para quienes no existen sindicatos, centrales de trabajadores o institucionalidad, ni concertaciones del salario mínimo cada final de año, es un nuevo precariado.

A cada quien le corresponde una responsabilidad. Las plataformas pueden autorregularse y acoger estándares éticos que hagan inocua la acción estatal y la facturen como “responsabilidad social” o “valor compartido” ante sus clientes o ventaja de servicio frente a la competencia, lo que es una tendencia mundial que presta cada vez más atención a las condiciones de negociación con proveedores -facturaciones a plazos justos por ejemplo- y no solo como obligación con la ley vigente.