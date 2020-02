¿Es el ayuno una técnica exitosa y segura para lograrlo? Averígualo.

El ayuno es tendencia y está en boca de todos: famosos, modelos, deportistas, especialistas y personas del común hablan del tema porque parece ser un camino eficiente hacia un cuerpo sin exceso de grasa. Sin embargo, cada vez que se usa como estrategia para bajar de peso, los médicos y nutricionistas ponen el grito en el cielo.

Seguro, ya has oído que ayunar era una situación obligatoria en el pasado, cuando nuestros ancestros no tenían más remedio que esperar unas condiciones favorables para la caza y, con suerte, obtener unas buenas presas para llevar el alimento a casa. Así, a veces podían comer, pero otras no.

Hoy, en muchas ocasiones, el ayuno es por elección propia. Tiene fines religiosos, médicos, terapéuticos, pero también, correcto o no, es usado como una dieta.

@loamehealthymarket habló con el Dr. William Arias, Máster en nutrición, endocrinología y obesidad, para despejar las principales dudas con respecto a este tema que tiene tantos fanáticos como detractores.

¿Qué es el ayuno?

Para empezar, partamos del término “desayuno”, compuesto por el prefijo latino ‘des’, que denota negación: no- ayuno. Así las cosas, ayunar es el opuesto de comer. Si no estás comiendo, estás ayunando. Parece obvio, pero créanme, aún hay personas que no lo tienen claro.

¿Cómo funciona el ayuno en nuestro organismo?

En palabras sencillas, durante el ayuno nuestro cuerpo empieza a utilizar la energía que tiene almacenada, energía que se traduce en grasa corporal, entre otras cosas. Y es que, al alimentarnos, ponemos en nuestro organismo más ‘combustible’ del que solemos ‘gastar’ en las actividades cotidianas. Ese excedente es almacenado y el cuerpo, en su infinita perfección, elabora un centro de acopio con diferentes bodegas: zona abdominal, caderas, brazos, piernas, papada, etc. El departamento de distribución es sumamente riguroso y acomoda, hábilmente, todo eso que ingerimos, pero no utilizamos.

Al ayunar, el área de contabilidad se ve forzada a recurrir a ese ‘ahorro’ y es así como podemos empezar a agotar esas existencias.

¿El ayuno sirve para adelgazar?

Sí, por lo que explicamos anteriormente. Sin embargo, antes de hacerlo es fundamental consultar con un experto, porque solo funcionará exitosamente si estamos sanos. Cualquier alteración en nuestro sistema metabólico, cualquier enfermedad, por inofensiva que parezca, puede potenciarse y desencadenar varias afecciones.

¿Además de adelgazar, tiene otros beneficios avalados por la ciencia?

Sí, se ha comprobado que tiene una relación directa con la disminución de los niveles de insulina y azúcar en la sangre, favorece a las personas que padecen diabetes, contribuye al mejoramiento de la lucidez, proporciona una mayor sensación de energía, disminuye el colesterol, ocasiona autofagia: regeneración celular del cuerpo y reduce significativamente la inflamación, entre otras cosas.

¿Quiénes pueden ayunar?

Cualquier persona mayor de edad, con un estado de salud normal, puede hacerlo. Sin embargo, no es recomendado ponerlo en práctica durante el periodo de gestación, aunque algunos especialistas como el Dr. Carlos Jaramillo, aseguran que no hay ningún problema y que, en cualquier caso, antes de decidir hacer ayuno es fundamental tener la asesoría y el acompañamiento de un especialista.

¿Es distinto el ayuno para hombres y para mujeres?

Según el Dr. William Arias, no. Hombres y mujeres pueden ayunar de la misma manera porque el cuerpo humano tiene la capacidad de afrontar este proceso, como también la tienen animales como los osos, leones, perros y gatos, por mencionar algunos ejemplos.

¿Cuál es el tiempo de ayuno más recomendado?

Esto depende de cada persona. Actualmente, el ayuno más común es el de 12 horas, pero puede incluso prolongarse durante semanas. Una vez se inicie en este proceso de manera consciente, el cuerpo logrará adaptarse a periodos más largos. Lo importante, según comenta el Dr. Carlos Jaramillo, es variarlo, para que el organismo no termine acostumbrándose a un tiempo determinado y ocurra un estancamiento.

¿Qué tipo de alimentos no rompen el ayuno?

La gran mayoría de especialistas están de acuerdo en que ni el agua ni las infusiones de plantas (sin endulzantes de ninguna clase) detienen el ayuno. Algunos, también aseguran que el café oscuro e incluso los caldos de vegetales, tampoco interrumpen el proceso. Todo lo demás, lo dará por finalizado.

¿Cuáles son los efectos secundarios de ayunar?

Ninguno, siempre y cuando la persona sea mayor de edad, esté sana y ayune con las indicaciones de un profesional.

En resumidas cuentas, vale la pena ayunar porque, aunque no sea una dieta, el ayuno es muchísimo más poderoso no solo para lograr un peso ideal, sino para proporcionarnos salud y bienestar. Además, nos ofrece muchos más beneficios, nos ahorra tiempo y es gratis. El único requisito, es hacerlo con asesoría especializada, mientras aprendemos a conocer nuestro cuerpo.

Sígueme en Instagram como @Pamrue y en @loamehealthymarket

Encuentra todas mis columnas dando clic en este enlace.

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.