El COVID-19 se llevó a muchas personas, dejó en la quiebra a centenares y sin empleo a miles.

Por suerte, los héroes fueron los médicos, las enfermeras y cuidadores de millones de personas a lo largo del planeta. Sin embargo, nuestros esfuerzos y sueños se vieron empañados, cambiados y hasta congelados.

Puede que este año, a diferencia de los anteriores, nuestras expectativas no fueran satisfechas, pero lo mejor es esperar con optimismo el 2021.

Aquellos que afirman que este fue el peor año para la humanidad, permítanme estar en desacuerdo. Considero que la guerra es un peor escenario. Además, esto apenas comienza y el camino es incierto. Volver a la normalidad de antes, nos va a tomar aún más tiempo y con seguridad viviremos una nueva realidad.

Hoy creo que al finalizar este año solo tengo cosas por agradecer. Y en vez de pedir 12 deseos, prefiero agradecer por lo bueno que esté 2020 nos dejó. No sin antes pedirle a Dios me guíe en el camino que junto a mi familia, amigos y conocidos comenzamos a transitar.

Espero que usted también haga su listado de las cosas por las que agradece. Recuerde que la gratitud aliviana el peso de las vicisitudes. Aquí va mi lista de agradecimientos:

1.Aunque el covid llegó a mi casa, no se llevó a nadie. Físicamente fue muy duro, pero no necesitamos ir a un hospital. Comprendimos que el virus es real y no como algunos pensaban.

Agradecemos que seguimos con vida y que seguimos con ganas de luchar por salir adelante a pesar de la adversidad. Este año me enseñó que nadie tiene nada asegurado, así esté lleno de seguros. Las cosas cambiaron tan radicalmente que nos tuvimos que adaptar. Y adaptarse es no quejarse sino acomodarse a lo que se tiene, y sacar el mayor provecho de ello. Agradezco tener seres queridos para amar y que me amen. La soledad de los que un día se fueron enfermos y no volvieron fue una lección terrible. Agradezco que aprendí a demostrar mi cariño en detalles y servicios. No se trata de brindar solo cosas materiales. Es comprender al otro y respetarlo. Demostrar el cariño es acompañar y entregar todo sin esperar nada a cambio. Agradezco porque aprendí a compartirme y a compartir con mis seres más queridos. Pude comer, jugar, hablar, reír y llorar con ellos. Agradezco la forzada capacitación que estos días me dio. Me tocó aprender a hacer cosas en las que no quería desempeñarme, pero al hacer el balance encuentro que estoy más preparado para seguir afrontando situaciones inesperadas. Agradezco que tengamos todos los avances tecnológicos que me permitieron tener a mis seres queridos cerca de mi. Qué hubiera sido de esta situación sin todas las herramientas como el Zoom, WhatsApp y todas las aplicaciones que nos facilitaron podernos quedar en casa. Agradezco no haber tenido que movilizarme más de lo necesario, no tener que gastar en gasolina, disfrutar de poder caminar para hacer algunas compras y no tener que soportar los odiosos trancones de la ciudad. Agradezco el esfuerzo que ha hecho Bogotá gracias a las últimas administraciones por el sistema educativo distrital qué le permitió la gente de alguna manera sentir que no estaban solos. Sentí una enorme alegría al ver que muchas familias vulnerables tuvieron su alimentación garantizada en medio de la dificultad. Agradezco a la policía que nos cuidó en medio de la inseguridad. Y también a aquellos que directa o indirectamente me terminan beneficiando para que la sociedad siga funcionando gracias a su sacrificio y dedicación. Finalmente agradezco cada peso que me gané, cada palabra amable que recibí, cada ayuda que tuve, cada respuesta a una de mis columnas, cada lector que me conoció. Además, a mi familia que me mueve, a mi esposa que me anima y estimula, a mi editora y a Pulzo que hicieron posible este espacio de opinión.

Ojalá el año que viene tenga mucho más que agradecer.

Feliz año todo el año.

