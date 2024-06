Por: CARLOS OCHOA Y SUS NOVELAS

Comenzó la preproducción para la tercera temporada de la telenovela ‘La reina del flow’: así lo reveló Carlos Ochoa, presentador y experto en telenovelas, aliado de Pulzo.

Según él, esta vez se estaría buscando una nueva generación de actores que lleguen a asumir los roles protagónicos de una chica de barrio que sueña con ser cantante y un chico que la enamora.

La posible nueva actriz debe cantar, ser sensual y además atractiva para conquistar a las nuevas generaciones, pero aún no están claros los detalles de la continuación de la historia. Lo que sí se habría confirmado fue la participación de Carolina Ramírez. La artista habló para los medios de comunicación de Argentina.

“Sí, cada vez se abre ese panorama, no me atrevo a confirmar porque no sé si de parte de Colombia han reunido a todos los monos para la foto. La serie puso en la pantalla a un montón de chicos jóvenes que ahora han protagonizado varios proyectos súper importantes, famosos y exitosos, así que no es tan fácil reunirlos”, dijo Ramírez.

“Los actores principales, Carlos y yo, estamos listos para eso, pero todo depende de lo que pase con los tiempos de allá. No me atrevo a decir si ya lo vamos a hacer, porque hasta que no esté grabando no sé qué va a pasar, esto pasa siempre: lo pueden cancelar y queda uno mal”, añadió.

Carolina Ramírez también aclaró que no tiene exigencias para regresar a la historia que la hizo famosa en todo el mundo y le permite trabajar como actriz en el teatro y la televisión de Argentina. “Si hay una disposición para hacerlo necesitamos que las condiciones que se me ofrecerían estén buenas, más por tiempos que por plata. De una vez lo aclaro, no crean que estoy pidiendo millones de dólares. Es cuestión de tiempos, de coincidencias y vamos a ver qué pasa con el resto del elenco que finalmente es lo más difícil de reunir”, aclaró.

La actriz reveló detalles de una nueva serie donde actuará con talento argentino. “Es una serie que es conocida, muy Argentina, pero con un lugar que es para mí muy importante. Apenas estoy con este proceso de la previa, investigando los libros, construyendo ese personaje que está bueno y está lindo de explorar, que cala mucho en el alma de las mujeres. Sobre todo, con el tema de la maternidad que es tan importante”.

También habló para CNN Radio de Argentina y allí también confirmó su participación en la telenovela: “Lo más probable es que si, yo creo que sí que las cosas se van a dar. Estamos a la espera obviamente de muchas cosas: son 20 monos para la foto, porque es un elenco grande, un elenco donde los chicos ya han protagonizado un montón de cosas. Ya no está tan fácil acceder a todo el elenco junto y yo creo que están haciendo como el esfuerzo de juntarnos a todos para poder hacer el esfuerzo posible. Tengo esperanza de que se va a hacer, que lo voy a hacer, que tengo el tiempo para hacerlo”.

Carlos Torres, por su parte, no se ha pronunciado pues es uno de los actores más cotizados de Colombia en el mundo: terminó ‘Pedro el escamoso 3’, la serie de Netflix ‘Medusa’ y ahora rueda en Estados Unidos la telenovela ‘Sed de venganza’, junto a Sebastián Carvajal.

Los rumores dicen que los personajes de Jeimy y Charly Flow pasarían a ser secundarios para darle paso a los nuevos talentos. Sería una mezcla, como se vivió con ‘Pasión de Gavilanes 2’, con la nueva generación. También se habló de Mariana Gómez y Juan Manuel Restrepo como los protagonistas, pero se descartó cuando Gómez le contó a Carlos Ochoa que aún no la han llamado para regresar al proyecto.

¿La nueva ‘Reina del Flow’ logrará conquistar a los fanáticos con una nueva protagonista ? ¿Seguirá la racha de buena suerte en la audiencia?