La quinta y última temporada de ‘Stranger Things’ llegará a Netflix en 2025. Y desde el set de rodaje salieron a la luz unas nuevas imágenes que muestran a Holly Wheeler (Nell Fisher), la hermana de Mike, uniéndose a la pandilla de protagonistas en los episodios finales de la serie creada por Matt y Ross Duffer.

El final de la temporada 4 de ‘Stranger Things’ fue agridulce para Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery), Lucas (Caleb McLaughlin) y el resto del equipo. Eddie Munson (Joseph Quinn) murió como un héroe, ayudando al grupo a sobrevivir a Vecna (Jamie Campbell Bower) en el Mundo del Revés antes de que Once (Millie Bobby Brown) lo derrotara, salvando a Max Mayfield (Sadie Sink) de sus garras… pero dejándola en estado de coma.

Sin embargo, Vecna regresará en la entrega final de la serie. Y lo hará dispuesto a cobrar su venganza y convertir Hawkins nuevamente en un auténtico infierno. Pero a pesar de su desánimo y de todas las dificultades que ya han atravesado, los amigos tendrán que volver a reunirse si quieren acabar con la demoníaca criatura de una vez por todas.

Por suerte, parece que el grupo contará con una nueva incorporación. Y es que, unas imágenes del set de rodaje no solo muestran el esperado reencuentro entre Mike, (Finn Wolfhard) y Will (Noah Schnapp), sino que se encuentran acompañados por una adolescente.

Se trata de la hermana pequeña de Mike y Nancy (Natalia Dyer), Holly Wheeler, con una mochila a cuestas y correteando junto a ellos por las calles de Hawkins con su bicicleta. Lo que parece indicar que tendrá un papel destacado en la temporada final de ‘Stranger Things’ como ya lo tuvo Erica Sinclair (Priah Nicole Ferguson), la hermana menor de Lucas, en la tercera y cuarta entrega de la ficción.

