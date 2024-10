La nueva serie de Netflix Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, que es una adaptación del parricidio cometido por los hermanos Menéndez en el año 1989, ha dejado un sinsabor en Erik, de 53 años, y Lyle, de 56, quienes se pronunciaron desde la cárcel argumentando que esta obra es “una representación deshonesta e inexacta”.

La serie relata la vida de estos dos hermanos que fueron hallados culpables luego de matar a sus padres Kitty y José Menéndez en una mansión de Beverly Hills, en Estados Unidos. Es tanto el revuelo que hasta la Fiscalía del condado de Los Ángeles revisará nuevas pruebas tras la denuncia de uno de los exintegrantes del grupo musical Menudo, quien manifestó ser víctima de abuso por parte de José Menéndez mientras era director de la agrupación.

(Vea también: Periodista de Noticias Caracol sale del canal luego de 26 años: lo despidieron con honores)

Durante el juicio de cadena perpetua, Lyle y Erik aseguraron cometer tal crimen en defensa propia porque, según ellos, fueron maltratados y abusados física y emocionalmente.

Por tanto, Erik escribió un texto desde la cárcel y lo compartió en X (antes Twitter) a través de su esposa Tammi, donde le hizo varias críticas tanto al creador de la serie como a la plataforma digital.

Lee También

Y agrega en el escrito: “Es triste para mí saber que la representación deshonesta de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha hecho que las dolorosas verdades retrocedan varios pasos en el tiempo, a una época en la que la Fiscalía construyó una narrativa sobre un sistema de creencias de que los hombres no eran abusados y que los hombres experimentaban el trauma del abuso de manera diferente a las mujeres. Esas horribles mentiras han sido cuestionadas y expuestas por innumerables victimas valientes en las últimas dos décadas que han separado su vergüenza persona y han hablado con valentía. Así que ahora Murphy da forma a su horrible narrativa a través de representaciones viles y espantosas de los personajes de Lyle y de mí y calumnias desalentadoras”.

(Lea también: “Qué rabia”: televidentes están indignados con RCN por situación con ‘Masterchef’)

“¿No basta con la verdad? Dejemos que la verdad siga siendo la verdad. ¡Qué desmoralizante es saber que un hombre con poder puede socavar décadas de progreso en la lucha por arrojar luz sobre el trauma infantil! La violencia nunca es una respuesta, nunca es una solución, y siempre es trágica. Por eso, espero que nunca se olvide que la violencia contra un niño crea cientos de escenas de crímenes horrendas y silenciosas, oscuramente ensombrecidas por el brillo y el glamour, y que rara vez se exponen hasta que la tragedia penetra en todos los involucrados. A todos los que me han tendido la mano y me han apoyado, gracias desde el fondo de mi corazón”, finalizó Erik en su escrito.

This is the official response from Joan VanderMolen (Erik's Aunt) and the Menendez Family to the Netflix Series" "Monsters, the Lyle and Erik Menendez Story" and to Ryan Murphy.#Menendez #NetflixMonsters #RyanMurphy pic.twitter.com/o7KEOEoYwr

— Tammi Menendez (@TammiMenendez1) September 26, 2024