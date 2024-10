En estos días, uno de los documentales que están en tendencia en la plataforma de ‘streaming’ Netflix es la de ‘La víctima invisible’, la historia del asesinato de Eliza Samúdio a manos del exarquero profesional brasileño Bruno Fernandes.

(Ver también: Netflix defendió a James Rodríguez por el documental que tendrá: “Entonces sí, cualquiera”)

Muchas personas se han interesado en este caso que ocurrió en 2010, cuando el guardameta conoció a esta mujer, quien terminó embarazada y desde ese entonces comenzó el calvario en su vida. Desde el principio, el arquero, quien estaba comprometido, aseguró que el hijo no era de él y por eso no iba a responder.

Mientras tanto, la joven aseguró que haría la respectiva prueba de ADN apenas naciera el bebé y por eso se comenzó con un tema mediático que el entonces deportista del Flamengo no supo controlar.

En 2010, la joven desapareció y tiempo después se conoció que la habían asesinado de forma muy cruel, siendo Fernandes el principal sospechoso y, posteriormente, el acusado por este lamentable hecho.

De hecho, por la importancia de este futbolista fue que el caso fue tan mencionado en Brasil y el resto de Sudamérica, al punto de que ahora, 14 años después, la plataforma de ‘streaming’ decidió sacar un documental narrando todos los detalles de este hecho.

Lee También

En 2013, el guardameta fue sentenciado a 22 años de prisión por los delitos de asesinato, secuestro y ocultación del cadáver de Eliza Samúdio, pues la justicia de ese país lo encontró culpable de planificar y ejecutar dicho crimen.

Sin embargo, tan solo cuatro años después Fernandes recibió la libertad debido a un ‘habeas corpus’, el cual “es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente”, según explica el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

No obstante, dos años después volvió a prisión, pero solo por unos meses, pues luego recibió el beneficio de la justicia de que pudiera estar libre en el día con la condición de que regresara a dormir en la noche. Finalmente, la justicia le entregó la libertad condicional completa al punto de que incluso podía trabajar, por lo que pudo regresar a su carrera deportiva.

Eliza Silva Samudio nasceu no ano de 1985, em Foz do Iguaçu. Seus pais se separaram e ela ficou com o pai. Segundo relatos do advogado e mãe de Eliza, ela era abusada sexualmente por ele. Com o sonho de ser modelo, a jovem saiu de casa aos 18 anos para morar em São Paulo. pic.twitter.com/yIkeZU7dlq

— Crimes Reais (@CrimesReais) July 29, 2020