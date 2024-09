Hace pocos días que RCN decidió cortar los capítulos antes de que los jurados tomaran las decisiones respecto a los retos que presentaban los participantes, por lo que iniciando el siguiente, los chefs determinaban quién ganaba o se iba a reto de eliminación.

(Vea también: Ya se sabría quiénes van a la final de ‘Masterchef’: nombres sorprenden a más de uno)

Dicho detalle de edición pareció molestar a los televidentes, quienes estaban interesados en ver el final completo, por obvias razones. Ahora, para sumarle a la indisposición de algunos, el capítulo del 3 de septiembre no se transmitió, lo que terminó siendo peor.

“No, hombre, y con esos retos cortados ya se me olvidó en qué quedó ayer”, “Sálganse de Twitter porque hoy no hay ‘Masterchef Celebrity Colombia’ sino partido”, “vengo yo corriendo del trabajo que para ver ‘Masterchef Celebrity Colombia’ y me encuentro con que hay fútbol, qué rabia. Agradezcan que son las niñas de la selección femenina porque si fueran los hombres estuviera emputada nivel Dios”, fueron algunos comentarios en Twitter.

Tras de que recortan los capítulos hoy futbol nuuuu que pereza #MasterChefCelebrity — s 🐇 (@tbsl1994) September 4, 2024

Salganse de Twitter porque hoy no hay #MasterChefCelebrity sino partido. #MasterChefCelebrityColombia — Lauramar (@puerta_____) September 4, 2024

Y es que efectivamente, como afirmó la mujer del comentario anterior, el 3 de agosto hubo partido de la Selección Femenina colombiana, quien se enfrentó contra Camerún en la segunda fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20.

(Vea también: ‘Cony’ Camelo, de ‘Masterchef’, se burló en la cara de sus compañeros: “¿No me escogieron?”)

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘Masterchef Celebrity Colombia’?

Luego de que los participantes se dividieran en grupos y ganara Claudia Bahamón, Franko, ‘Cony’ Camelo e Ilenia, quedaron los participantes más fuertes de la competencia, para algunos, en reto de eliminación.

Paola Rey, Vicky Berrío, Jacques Toukhmanian, Caterine Ibargüen, Martina, ‘La Peligrosa’ y Carolina Cuervo tuvieron que enfrentarse, pero solo uno de ellos podrá salvarse, el resto de competidores pasará directamente a reto de eliminación, por lo que hasta los jurados dicen que será la noche de eliminación más dura de la temporada.