Muchos participantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ quieren sacar a Camelo, al igual que varios televidentes, quienes se han manifestado en redes sociales y han dicho que no les cae muy bien, sobre todo porque tiene una actitud un poco petulante.

Lo cierto es que la misma noche que salió Alejandro Estrada, algunos creyeron que era para que saliera ‘Cony’, teniendo en cuenta que esa noche en específico no le fue bien con el reto.

Se ha salvado y en esta oportunidad fue la misma actriz quien se burló en la cara de sus compañeros por haber podido subir al balcón y dejar a los mejores con delantal negro.

¿Quiénes tienen delantal negro en ‘Materchef Celebrity Colombia’?

Vicky Berrío, Martina, ‘la peligrosa’, Jacques Toukhmanian, Paola Rey, Caterine Ibargüen y Carolina Cuervo son los que estában compitiendo, mientras ‘Cony’ los miraba desde arriba y aseguraba que eso les pasaba a ellos por no haberla elegido para su grupo en el reto: “¿No me eligieron? Bueno, vean”.

Dicho momento no pasó desapercibido y la mayoría que ha publicado comentarios en redes sociales lamenta que haya ganado, además porque la manera de expresar su felicidad fue abrazando a Franko, el comediante que ella tanto ha criticado:

“No soporto a esa ‘Cony’ no la soporto, me arden los oídos y me pica el puño”, “¿por qué le dan tanta pantalla a ‘Cony’? Literal a nadie le importa lo que ella opine”, “‘Cony’ en el balcón se cree la más experta y es la más insoportable”, “voy llegando a la casa y lo primero que veo es a ‘Cony’, Franko y Dominica en el balcón. Entro a Twitter y veo a ‘Cony’ y a Franko abrazados como si fueran el uno para el otro. ¿Alguien me explica qué pasó?”, fueron algunos comentarios.